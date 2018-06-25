Полицейские Киева задержали "серийного" грабителя супермаркетов

Мужчина пытался вынести из магазина колбасу, спрятав ее под одеждой.

Полицейские Киева задержали "серийного" грабителя супермаркетов
супермаркет
Фото: Pavel Okhrimenko

В Киеве полицейские задержали мужчину, который пытался вынести продукты из супермаркета в Соломенском районе столицы, не оплатив покупку.

Об этом сообщается на сайте полиции.

Отмечается, что с начала года его уличили в краже из супермаркета в пятый раз.

"Правоохранители заметили, как один из посетителей продуктового магазина спрятал колбасу под одежду, прошел между прилавками и направился на выход между кассами. Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, задокументировали правонарушения и изъяли неоплаченный товар", - говорится в сообщении.

Впоследствии следователи установили, что 41-летний местный житель не первый раз попадается на краже из магазина. Ранее его задерживали с неоплаченным товаром и охранники магазинов, и участковые офицеры полиции, и оперативные работники. Материалы по этим нарушениям уже находятся в суде.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает арест сроком от трех до шести месяцев или ограничение свободы до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, в апреле 74-летняя пенсионерка была осуждена за систематическую кражу колбасы и конфет из супермаркета.


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