В Золотоноше двое пьяных мужчин устроили перестрелку в центре города
Полицейские изъяли у них пистолет "Глок" и автомат Калашникова.
В центре Золотоноши Черкасской области двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения устроили стрельбу на улице.
Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.
В дежурную часть позвонил местный житель и сообщил о двух неизвестных, которые употребляют алкогольные напитки недалеко от центра города и стреляют из пистолета.
Информация подтвердилась, на месте происшествия правоохранители задержали двух дебоширов. В руках у одного из них был пистолет "Глок", оснащенный тремя патронами. Обоих мужчин доставили в полицию для дачи показаний. Ими оказались ранее судимые 30-летний житель Кировоградской области и 39-летний житель Золотоношского района. У задержанных полицейские изъяли пистолет "Глок", автомат Калашникова и патроны.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет. Продолжается досудебное расследование.
Напомним, в Николаеве два водителя устроили стрельбу из-за места на парковке.
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Общество
25.06.2018 11:13