В Золотоноше двое пьяных мужчин устроили перестрелку в центре города

Полицейские изъяли у них пистолет "Глок" и автомат Калашникова.

В центре Золотоноши Черкасской области двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения устроили стрельбу на улице.

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.

В дежурную часть позвонил местный житель и сообщил о двух неизвестных, которые употребляют алкогольные напитки недалеко от центра города и стреляют из пистолета.

Информация подтвердилась, на месте происшествия правоохранители задержали двух дебоширов. В руках у одного из них был пистолет "Глок", оснащенный тремя патронами. Обоих мужчин доставили в полицию для дачи показаний. Ими оказались ранее судимые 30-летний житель Кировоградской области и 39-летний житель Золотоношского района. У задержанных полицейские изъяли пистолет "Глок", автомат Калашникова и патроны.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Николаеве два водителя устроили стрельбу из-за места на парковке.