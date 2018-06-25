Столичного патрульного задержали за сбыт метамфетамина

Задержанному объявлено о подозрении.

Столичного патрульного задержали за сбыт метамфетамина
Фото: Скриншот видео

В Киеве задержали патрульного полицейского по подозрению в сбыте амфетамина.

Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Нацполиции в Фейсбуке.

"Рядовой патрульной полиции Киева был уличен в преступной деятельности. Полицейский во внеслужебное время занимался распространением психотропного вещества. Во время попытки сбыть 100 граммов амфетамина дилера задержали сотрудники внутренней безопасности НПУ и СБУ, при содействии руководства Управления патрульной полиции Киева", - говорится в сообщении.

Полиция получила информацию, что патрульный с целью незаконного обогащения, занимается сбытом психотропного вещества и вскоре намерен продать большое количество "товара".

"Совместными действиями внутренней безопасности НПУ, СБУ, при поддержке руководства патрульной полиции Киева, 30-летнего полицейского задержали возле одного из торговых столичных центров в Оболонском районе. 100 граммов амфетамина патрульный привез клиенту на собственном автомобиле, но сбыть не успел", - сообщили в департаменте.

Задержанному объявлено о подозрении по ч.3 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса.

Меру пресечения ему изберет суд.

Напомним, 13 июня глава Нацполиция Украины и Администрация по борьбе с наркотиками Минюста США подписали меморандум о сотрудничестве.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
Двое юношей из Днепра, которые беспричинно убили бездомного, получили по 12 летДвое юношей из Днепра, которые беспричинно убили бездомного, получили по 12 лет
15-летняя девушка и два 22-летние парни задержаны за убийство человека в Киеве15-летняя девушка и два 22-летние парни задержаны за убийство человека в Киеве
Под Васильковом стримеру с гранатой и тротиловой шашкой оторвало рукуПод Васильковом стримеру с гранатой и тротиловой шашкой оторвало руку
В Киеве произошло ограбление со стрельбойВ Киеве произошло ограбление со стрельбой
В Киеве СБУ задержала банду рэкетиров с Северного КавказаВ Киеве СБУ задержала банду рэкетиров с Северного Кавказа
Блок рекламы


Похожие новости
Конвоира, который помог сбежать "брачному аферисту", задержали в КиевеКонвоира, который помог сбежать "брачному аферисту", задержали в Киеве
В Киеве задержали домушника, на счету которого минимум десять квартирВ Киеве задержали домушника, на счету которого минимум десять квартир
В Кривом Роге задержали серийного насильника и убийцуВ Кривом Роге задержали серийного насильника и убийцу
В Запорожской области задержали банду, выдавашую себя за сотрудников СБУВ Запорожской области задержали банду, выдавашую себя за сотрудников СБУ
В Житомире задержали осужденного, сбежавшего из исправительной колонии в Харьковской областиВ Житомире задержали осужденного, сбежавшего из исправительной колонии в Харьковской области
В центре Харькова задержали джип с оружиемВ центре Харькова задержали джип с оружием
Нацполиция и СБУ задержали 9 членов ОПГ, в том числе действующих правоохранителейНацполиция и СБУ задержали 9 членов ОПГ, в том числе действующих правоохранителей
В Житомирской области задержали банду грабителей-гастролеров
В Одессе задержали четырех мужчин, стрелявших по автомобилям
В Киеве задержали грабителей, которые нападали на иностранцев под видом полицейскихВ Киеве задержали грабителей, которые нападали на иностранцев под видом полицейских
Последние новости
Подгружаем последние новости