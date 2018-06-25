Столичного патрульного задержали за сбыт метамфетамина
Задержанному объявлено о подозрении.
В Киеве задержали патрульного полицейского по подозрению в сбыте амфетамина.
Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Нацполиции в Фейсбуке.
"Рядовой патрульной полиции Киева был уличен в преступной деятельности. Полицейский во внеслужебное время занимался распространением психотропного вещества. Во время попытки сбыть 100 граммов амфетамина дилера задержали сотрудники внутренней безопасности НПУ и СБУ, при содействии руководства Управления патрульной полиции Киева", - говорится в сообщении.
Полиция получила информацию, что патрульный с целью незаконного обогащения, занимается сбытом психотропного вещества и вскоре намерен продать большое количество "товара".
"Совместными действиями внутренней безопасности НПУ, СБУ, при поддержке руководства патрульной полиции Киева, 30-летнего полицейского задержали возле одного из торговых столичных центров в Оболонском районе. 100 граммов амфетамина патрульный привез клиенту на собственном автомобиле, но сбыть не успел", - сообщили в департаменте.
Задержанному объявлено о подозрении по ч.3 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса.
Меру пресечения ему изберет суд.
Напомним, 13 июня глава Нацполиция Украины и Администрация по борьбе с наркотиками Минюста США подписали меморандум о сотрудничестве.
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