Столичного патрульного задержали за сбыт метамфетамина

Задержанному объявлено о подозрении.

В Киеве задержали патрульного полицейского по подозрению в сбыте амфетамина.

Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Нацполиции в Фейсбуке.

"Рядовой патрульной полиции Киева был уличен в преступной деятельности. Полицейский во внеслужебное время занимался распространением психотропного вещества. Во время попытки сбыть 100 граммов амфетамина дилера задержали сотрудники внутренней безопасности НПУ и СБУ , при содействии руководства Управления патрульной полиции Киева ", - говорится в сообщении.

Полиция получила информацию, что патрульный с целью незаконного обогащения, занимается сбытом психотропного вещества и вскоре намерен продать большое количество "товара".

"Совместными действиями внутренней безопасности НПУ, СБУ , при поддержке руководства патрульной полиции Киева , 30-летнего полицейского задержали возле одного из торговых столичных центров в Оболонском районе. 100 граммов амфетамина патрульный привез клиенту на собственном автомобиле, но сбыть не успел", - сообщили в департаменте.

Задержанному объявлено о подозрении по ч.3 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса.

Меру пресечения ему изберет суд.