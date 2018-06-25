Полиция задержала нападавших на лагерь ромов во Львове и их организатора

Полиция нашла и задержала преступную группу подростков 16-19 лет во главе с 20-летним организатором, которая в субботу напала на лагерь ромов возле Львова и убила одного человека, поранив четверых.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции с ссылкой на заявление главы НПУ Сергея Князева.

По его словам, по факту нападения на ромский табор во Львове открыто уголовное производство по п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

«Безнравственность этих людей, которые в контексте последнего ночного случае во Львове посреди ночи совершили дерзкое нападение на лагерь ромов, нельзя оправдать ничем. От рук нападавших погиб 24-летний юноша. Еще четыре человека, среди которых даже один ребенок, получили ранения», — сказал Князев.

«Уверяю, полиция выполнит свою работу: виновные в совершении этих преступлений будут привлечены к уголовной ответственности и понесут наказание в соответствии с действующим законодательством», — пообещал он.

Среди задержанных семь молодых людей в возрасте 16-17 лет, а также был пойман и 20-летний организатор нападения.

Кроме того, с места происшествия изъяты вещественные доказательства, в частности — нож, которым нанесено смертельное ранение погибшему, другие предметы, которые злоумышленники использовали для нападения на жителям лагеря. Полиция продолжает разыскивать лиц, которые могут быть причастны к этому преступлению.

Согласно украинскому законодательству преступники могут получить от 15 лет до пожизненного заключения.



