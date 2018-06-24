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Украинские оперные звезды дали концерт под открытым небом в Киеве Инициатором проекта выступил главный режиссер Национальной оперы. На Софийской площади состоялся концерт с участием украинских оперных звезд мирового уровня. На творческий проект были приглашены Людмила Монастырская (приглашенная солистка "Ла Скала" и "Метрополитан-опера), Ольга Бессмертная (сопрано, солистка Венской оперы), Александр Цымбалюк (бас, приглашенный солист "Ла Скала" и "Метрополитан-опера"), Мариан Талаба (тенор, солист Венской оперы), Зоряна Кушплер (мэццо-сопрано, солистка Венской оперы). Инициатором проекта выступил главный режиссер Национальной оперы Украины Анатолий Соловьяненко. Выступление мировых звезд оперной сцены прошло в сопровождении большого симфонического оркестра Национальной филармонии Украины, которым будет дирижировать Николай Дядюра. Также, в концерте участвовала Национальная академическая хоровая капелла "Думка". Фото: Макс Левин Фото: Макс Левин Фото: Макс Левин Фото: Макс Левин Фото: Макс Левин Фото: Макс Левин Фото: Макс Левин Фото: Макс Левин Фото: Макс Левин Фото: Макс Левин Фото: Макс Левин Фото: Макс Левин Фото: Макс Левин Фото: Макс Левин Фото: Макс Левин Фото: Макс Левин Фото: Макс Левин Фото: Макс Левин Фото: Макс Левин Фото: Макс Левин Фото: Макс Левин Фото: Макс Левин Фото: Макс Левин Фото: Макс Левин Фото: Макс Левин Фото: Макс Левин Фото: Макс Левин Фото: Макс Левин Фото: Макс Левин Фото: Макс Левин Фото: Макс Левин

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