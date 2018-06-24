Конвоира, который помог сбежать "брачному аферисту", задержали в Киеве

Правоохранитель совершил ряд умышленных действий, направленных на пособничество мошеннику.

Сотрудники столичной прокуратуры задержали и объявили о подозрении работнику Днепровского управления ГУ НП Украины в г. Киеве по факту пособничества в побеге из-под стражи подозреваемого. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Указанный правоохранитель, в обязанности которого возложено конвоирование арестованных, в субботу, 23 июня, совершил ряд умышленных действий, направленных на пособничество 32-летнему уроженцу Республики Молдова Бурлаку А.С., помещенном в Киевское СИЗО, сбежать из-под стражи", - говорится в сообщении.

Его задержали вечером 23 июня и объявили подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 (виды соучастников), ч. 2 ст. 393 (побег из места лишения свободы или из-под стражи) УК Украины. Также подготовлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее сообщалось, что "брачного афериста", который вчера сбежал во время конвоирования, поймали на Троещине.


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