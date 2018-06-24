В квартире в Харькове застрелили супругов и ранили их 13-летнюю дочь

Подозреваемого в убийстве задержали по горячим следам.

В квартире в Харькове застрелили супругов и ранили их 13-летнюю дочь

В Харькове возле метро Киевская правоохранители по горячим следам задержали подозреваемого в двойном убийстве. Об этом сообщает Нацполиция области.

"Тела застреленных 40-летних супругов, а также их раненую 13-летнего дочь обнаружила в квартире соседка. При опросе свидетелей было установлено, что у подъезда дома находился подозрительный автомобиль, который потом уехал в неизвестном направлении. Указанную машину задержали возле станции метро Киевская", - говорится в сообщении.

В автомобиле мужчины обнаружили огнестрельное оружие.

На месте совершения преступления работает следственно-оперативная группа полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего и мотивы нападавшего. Следователи квалифицировали событие по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в Харькове СБУ задержала женщину во время закладки взрывчатки под памятником УПА.


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