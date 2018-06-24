Группой из 7 нападавших на лагерь ромов во Львове руководил 20-летний парень, - Князев

Полиция расследует нападение как умышленное убийство.

Группой из 7 нападавших на лагерь ромов во Львове руководил 20-летний парень, - Князев
Фото: Лагерь ромов во Львове

Нападение на лагерь ромов во Львове, которое произошел вечером 23 июня, полиция квалифицировала как умышленное убийство, совершенное группой лиц. Правоохранители задержали семерых подозреваемых, а также организатора нападения.

Об этом заявил руководитель Национальной полиции Украины Сергей Князев, говорится на сайте ведомства.

"Работники львовской полиции оперативно задержали семерых молодых людей в возрасте 16-17 лет, жителей Львова, подозреваемых в причастности к нападению. Кроме того, полицейские установили и задержали 20-летнего организатора этого нападения. С места происшествия изъяты вещественные доказательства, в частности - нож, которым нанесено ранение погибшему, другие предметы, которые злоумышленники использовали для нанесения повреждений жителям лагеря. Кроме того, сейчас полицейские устанавливают и доставляют в отделения полиции других лиц, которые могут быть причастны к этому нападению", - говорится в сообщении.

Князев также уточнил, что ранения в результате нападения получили четыре человека - 10-летний мальчик, двое 19-летних юношей и 30-летняя женщина. 24-летний парень от полученных ножевых ранений скончался. Все пострадавшие являются жителями Закарпатской области.

"Безнравственность этих людей, которые в контексте последнего ночного случае во Львове посреди ночи совершили дерзкое нападение на лагерь ромов - нельзя оправдать ничем. От рук нападавших погиб 24-летний юноша. Еще четыре человека, среди которых даже один ребенок, получили ранения. Уверяю, полиция выполнит свою работу: виновные в совершении этих преступлений будут привлечены к уголовной ответственности и понесут наказание в соответствии с действующим законодательством", - заявил Князев.

Действия нападавших квалифицированы следователями по п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Расследование находится на контроле руководства Нацполиции и Министерства внутренних дел.

Напомним, ранее сообщалось, что нападавшие являются членами группировки "Трезвая и зла молодежь".


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