Во Львове во время нападения на табор ромов убили человека
Полиция поймала семерых нападавших.
Во Львове во время нападения на табор ромов убили человека.
Об этом говорится в фейсбуке местной полиции.
"23 июня в 23:25 в полицию поступило сообщение о том, что в лесном массиве на окраине Львова группа неизвестных лиц в масках напала на лагерь в котором проживают граждане ромской национальности. Из-за нападения один человек погиб, еще четверо травмированы. Полицейские прекратили правонарушение и задержали семь человек, причастных к нападению", - заявили в полиции.
Обстоятельства происшествия устанавливаются. По данному факту будет открыто уголовное преступление.
Напомним, что за последнее время в Украине произошел целый ряд нападений на ромские таборы в Киеве и Тернополе. Ответственность за них несли такие праворадикальные группировки, как "С14" и "Национальные дружины".
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