Полиция поймала семерых нападавших.

Во Львове во время нападения на табор ромов убили человека.

Об этом говорится в фейсбуке местной полиции.

"23 июня в 23:25 в полицию поступило сообщение о том, что в лесном массиве на окраине Львова группа неизвестных лиц в масках напала на лагерь в котором проживают граждане ромской национальности. Из-за нападения один человек погиб, еще четверо травмированы. Полицейские прекратили правонарушение и задержали семь человек, причастных к нападению", - заявили в полиции.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. По данному факту будет открыто уголовное преступление.