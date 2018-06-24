Во Львове во время нападения на табор ромов убили человека

Полиция поймала семерых нападавших.

Во Львове во время нападения на табор ромов убили человека
Лагерь ромов. Архивное фото.
Фото: надане Діаною Буцко

Во Львове во время нападения на табор ромов убили человека.

Об этом говорится в фейсбуке местной полиции.

"23 июня в 23:25 в полицию поступило сообщение о том, что в лесном массиве на окраине Львова группа неизвестных лиц в масках напала на лагерь в котором проживают граждане ромской национальности. Из-за нападения один человек погиб, еще четверо травмированы. Полицейские прекратили правонарушение и задержали семь человек, причастных к нападению", - заявили в полиции.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. По данному факту будет открыто уголовное преступление.

Напомним, что за последнее время в Украине произошел целый ряд нападений на ромские таборы в Киеве и Тернополе. Ответственность за них несли такие праворадикальные группировки, как "С14" и "Национальные дружины".


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