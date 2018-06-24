Владелец киевского кафе застрелил посетителя и ранил еще одного

Стрельба произошла в заведении на Оболонской Набережной.

Владелец киевского кафе "Арго" на Оболонской Набережной сегодня ночью застрелил посетителя и ранил еще одного.

Столичная полиция сообщила, что информация о стрельбе поступила около полуночи.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Компания из нескольких человек отдыхала в заведении по адресу Оболонская Набережная, 3. По неназванной пока причине между отдыхающими и владельцем кафе завязался конфликт, вследствие чего 60-летний бизнесмен взялся за оружие.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Погибшему было 29 лет, он уроженец Запорожской области. Раненому - 31 год, он уроженец Донецка.

На месте происшествия полицейские изъяли боевой пистолет Макарова с уничтоженными номерами и стреляные гильзы.

Бизнесмену грозит от 15 лет до пожизненного заключения по ч.2 ст.115 Уголовного кодекса - умышленное убийство.