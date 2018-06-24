Владелец киевского кафе застрелил посетителя и ранил еще одного
Стрельба произошла в заведении на Оболонской Набережной.
Владелец киевского кафе "Арго" на Оболонской Набережной сегодня ночью застрелил посетителя и ранил еще одного.
Столичная полиция сообщила, что информация о стрельбе поступила около полуночи.
Компания из нескольких человек отдыхала в заведении по адресу Оболонская Набережная, 3. По неназванной пока причине между отдыхающими и владельцем кафе завязался конфликт, вследствие чего 60-летний бизнесмен взялся за оружие.
Погибшему было 29 лет, он уроженец Запорожской области. Раненому - 31 год, он уроженец Донецка.
На месте происшествия полицейские изъяли боевой пистолет Макарова с уничтоженными номерами и стреляные гильзы.
Бизнесмену грозит от 15 лет до пожизненного заключения по ч.2 ст.115 Уголовного кодекса - умышленное убийство.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Общество
24.06.2018 02:25
24.06.2018 09:35