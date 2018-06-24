"Брачный аферист" сбежал во время конвоирования в Киеве

Его задержали в мае этого года.

В Киеве в субботу, 23 июня, сбежал из-под стражи во время конвоирования "брачный аферист" Александр Бурлаку, задержанный в мае этого года.

Об этом сообщила киевская полиция.

Бурлаку попался после того, он обманул на крупную сумму одну из своих жертв.

Мужчина, который недавно вышел из тюрьмы, вступил в брак с женщиной, выдурил у ее родственников 60 тыс. долларов и скрылся. Аферист обещал купить по низким ценам для родственников жены итальянскую мебель и новый внедорожник, но получив наличные, он сбежал.

Впоследствии оказалось, что на счету афериста уже около десяти обманутых женщин и девушек из Киева и других областей: мужчина на сайте знакомств разместил объявление о поисках жены, и желающих устроить личную жизнь находилось немало.

На свидания кавалер приезжал на элитных внедорожниках, которые брал в аренду на несколько дней. Кроме этого, апартаменты для встреч снимал в домах и назывался влиятельным человеком. Когда отношения переходили в совместное проживание, мошенник начинал обдирать или саму женщину, или ее родных.

Несколько лет назад в Волынской области он также обманывал людей: девушкам предлагал женитьбу, другим - решить различные проблемы, а потом исчезал с деньгами. Тогда мошенник называл себя высокопоставленным правоохранителем, на встречи приезжал в форменной одежде и показывал фиктивное служебное удостоверение.

В 2013 году суд признал его виновным в мошенничестве и приговорил к восьми годам тюрьмы. Но спустя четыре года мужчина вышел на свободу и принялся за старое.

Против него ведется следствие по статье 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. За побег ему также грозит статья 393 Уголовного кодекса.

В отношении полицейских, которые конвоировали подозреваемого, начато служебное расследование.