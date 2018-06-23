В Киеве задержали домушника, на счету которого минимум десять квартир
Большинство обворованных квартир находится на левом берегу Киева.
Полицейские задержали в Киеве мужчину, который за два года ограбил, по его собственным словам, до 30 квартир. Полиция подтвердила около десяти преступлений.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.
Полицейские искали вора несколько месяцев, а задержали после совершения очередной кражи.
"Двое мужчин на автомобиле Subaru Forester приехали к дому на Дарницком бульваре. Водитель остался за рулем, а пассажир направился в подъезд. Там он повредил замок входной двери квартиры и попал в помещение, а через некоторое время вернулся с вещами, сел в машину и они поехали. После этого его задержали", – рассказали в полиции.
В салоне автомобиля были изъяты похищенные ювелирные украшения, компьютерная техника, инструменты, отмычки и денежные средства. Подозреваемый - 29-летний уроженец Луганской области, который в столице снимает квартиру.
Он задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Водителя автомобиля также допросили. Его роль и причастность к совершению преступлений проверят во время следствия.
Большинство обворованных квартир находится на левом берегу Киева, похищенные вещи вор сдавал в ломбард или продавал на рынках.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 185 ("Кража") Уголовного кодекса Украины. За содеянное злоумышленнику грозит от трех до шести лет лишения свободы.
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23.06.2018 14:32