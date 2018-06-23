В Киеве задержали домушника, на счету которого минимум десять квартир

Большинство обворованных квартир находится на левом берегу Киева.

Полицейские задержали в Киеве мужчину, который за два года ограбил, по его собственным словам, до 30 квартир. Полиция подтвердила около десяти преступлений.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.

Полицейские искали вора несколько месяцев, а задержали после совершения очередной кражи.

"Двое мужчин на автомобиле Subaru Forester приехали к дому на Дарницком бульваре. Водитель остался за рулем, а пассажир направился в подъезд. Там он повредил замок входной двери квартиры и попал в помещение, а через некоторое время вернулся с вещами, сел в машину и они поехали. После этого его задержали", – рассказали в полиции.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

В салоне автомобиля были изъяты похищенные ювелирные украшения, компьютерная техника, инструменты, отмычки и денежные средства. Подозреваемый - 29-летний уроженец Луганской области, который в столице снимает квартиру.

Он задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Водителя автомобиля также допросили. Его роль и причастность к совершению преступлений проверят во время следствия.

Большинство обворованных квартир находится на левом берегу Киева, похищенные вещи вор сдавал в ломбард или продавал на рынках.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 185 ("Кража") Уголовного кодекса Украины. За содеянное злоумышленнику грозит от трех до шести лет лишения свободы.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Двое юношей из Днепра, которые беспричинно убили бездомного, получили по 12 летДвое юношей из Днепра, которые беспричинно убили бездомного, получили по 12 лет
В Киеве произошло ограбление со стрельбойВ Киеве произошло ограбление со стрельбой
Под Васильковом стримеру с гранатой и тротиловой шашкой оторвало рукуПод Васильковом стримеру с гранатой и тротиловой шашкой оторвало руку
15-летняя девушка и два 22-летние парни задержаны за убийство человека в Киеве15-летняя девушка и два 22-летние парни задержаны за убийство человека в Киеве
Канадец отсудил у бывшей девушки $350 тысяч за сломанную карьеруКанадец отсудил у бывшей девушки $350 тысяч за сломанную карьеру
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве снова горел старый дом на Хмельницкого, где два с половиной года назад произошел обвал с погибшимиВ Киеве снова горел старый дом на Хмельницкого, где два с половиной года назад произошел обвал с погибшими
В Киеве СБУ задержала банду рэкетиров с Северного КавказаВ Киеве СБУ задержала банду рэкетиров с Северного Кавказа
В Кривом Роге задержали серийного насильника и убийцуВ Кривом Роге задержали серийного насильника и убийцу
В Киеве из-за сообщения о минировании эвакуировали посетителей ТРЦ "Украина"В Киеве из-за сообщения о минировании эвакуировали посетителей ТРЦ "Украина"
Рано утром в Киеве взорвали отделение Ощадбанка
15-летняя девушка и два 22-летние парни задержаны за убийство человека в Киеве15-летняя девушка и два 22-летние парни задержаны за убийство человека в Киеве
Апелляционный суд подтвердил пожизненное заключение для серийного убийцы женщин в КиевеАпелляционный суд подтвердил пожизненное заключение для серийного убийцы женщин в Киеве
В Киеве произошло ограбление со стрельбойВ Киеве произошло ограбление со стрельбой
В Киеве неизвестный напал с ножом и огнетушителем на сотрудницу ветклиникиВ Киеве неизвестный напал с ножом и огнетушителем на сотрудницу ветклиники
В Киеве открыли обновленный парк "Отрадный"В Киеве открыли обновленный парк "Отрадный"
Последние новости
Подгружаем последние новости