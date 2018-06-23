Бывшего ватиканского нунция приговорили к 5 годам тюрьмы за распространение детского порно

50-летний итальянский священник сознался в "неуместном поведении".

Бывшего ватиканского нунция приговорили к 5 годам тюрьмы за распространение детского порно

Бывший ватиканский дипломат Карло Альберто Капелла в субботу, 23 июня, приговорен к пяти годам тюремного заключения за хранение и распространение детской порнографии. Кроме того, уголовный суд Ватикана приговорил его к штрафу в 5 тыс. евро. Об этом сообщает DW.

"Суд над экс-сотрудником дипмиссии в Вашингтоне продолжался всего два дня. В пятницу, 22 июня, 50-летний итальянский священник сознался в "неуместном поведении", - говорится в сообщении.

По данным следствия, Капелла скачал материалы порнографического характера на компьютер в одной из церквей Канады, где находился в отпуске. Апостольский нунций также способствовал их распространению.

В конце августа 2017 года экс-дипломат был отозван из Вашингтона. В апреле 2018 года он был взят под стражу.

Напомним, Папа Франциск создал спецкомитет по борьбе со священниками-педофилами.


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