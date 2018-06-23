В Киеве снова горел старый дом на Хмельницкого, где два с половиной года назад произошел обвал с погибшими
Это уже второй пожар в этом доме за последние полгода.
В Киеве в субботу пожарным снова пришлось тушить огонь в пятиэтажном отселенном дома №12-14 на улице Хмельницкого, где два с половиной года назад произошел обвал с погибшими. Здание является памятником истории, архитектуры и градостроительства местного значения.
Как сообщает пресс-служба ГосЧС, сообщение о пожаре поступило в 10:09 утра.
Огонь возник на крыше здания. В 10:47 пожар, который охватил площадь около 30 кв. м, удалось ликвидировать. Причина возгорания устанавливается.
На месте работали 30 спасателей.
Напомним, в начале 2016 года подрядчик нанял бригаду для вывоза строительного мусора из дома №12-14 на улице Богдана Хмельницкого. С 14 января по 25 февраля 2016 года рабочие демонтировали межкомнатные деревянные перегородки в отдельных помещениях пяти квартир дома. В результате произошел обвал, при котором погибли двое рабочих.
20 января 2018 года на последнем этаже здания произошел серьезный пожар.
Пожары старых отселенных домов в Киеве происходят довольно часто. Например, летом прошлого года сгорел бывший Центральный гастроном на Крещатике. Обычно возгорание списывают на бездомных, но бытует мнение, что их устраивают застройщики для того, чтобы получить законные основания на новое строительство.
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23.06.2018 08:29