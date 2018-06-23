В Киеве снова горел старый дом на Хмельницкого, где два с половиной года назад произошел обвал с погибшими

Это уже второй пожар в этом доме за последние полгода.

В Киеве в субботу пожарным снова пришлось тушить огонь в пятиэтажном отселенном дома №12-14 на улице Хмельницкого, где два с половиной года назад произошел обвал с погибшими. Здание является памятником истории, архитектуры и градостроительства местного значения.

Как сообщает пресс-служба ГосЧС, сообщение о пожаре поступило в 10:09 утра.

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Огонь возник на крыше здания. В 10:47 пожар, который охватил площадь около 30 кв. м, удалось ликвидировать. Причина возгорания устанавливается.

На месте работали 30 спасателей.

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Напомним, в начале 2016 года подрядчик нанял бригаду для вывоза строительного мусора из дома №12-14 на улице Богдана Хмельницкого. С 14 января по 25 февраля 2016 года рабочие демонтировали межкомнатные деревянные перегородки в отдельных помещениях пяти квартир дома. В результате произошел обвал, при котором погибли двое рабочих.

20 января 2018 года на последнем этаже здания произошел серьезный пожар.

Пожары старых отселенных домов в Киеве происходят довольно часто. Например, летом прошлого года сгорел бывший Центральный гастроном на Крещатике. Обычно возгорание списывают на бездомных, но бытует мнение, что их устраивают застройщики для того, чтобы получить законные основания на новое строительство.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Двое юношей из Днепра, которые беспричинно убили бездомного, получили по 12 летДвое юношей из Днепра, которые беспричинно убили бездомного, получили по 12 лет
В Киеве произошло ограбление со стрельбойВ Киеве произошло ограбление со стрельбой
15-летняя девушка и два 22-летние парни задержаны за убийство человека в Киеве15-летняя девушка и два 22-летние парни задержаны за убийство человека в Киеве
Полиция разыскивает мужчину, который до смерти избил бездомного в центре ОдессыПолиция разыскивает мужчину, который до смерти избил бездомного в центре Одессы
Канадец отсудил у бывшей девушки $350 тысяч за сломанную карьеруКанадец отсудил у бывшей девушки $350 тысяч за сломанную карьеру
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве СБУ задержала банду рэкетиров с Северного КавказаВ Киеве СБУ задержала банду рэкетиров с Северного Кавказа
В Киеве из-за сообщения о минировании эвакуировали посетителей ТРЦ "Украина"В Киеве из-за сообщения о минировании эвакуировали посетителей ТРЦ "Украина"
Рано утром в Киеве взорвали отделение Ощадбанка
15-летняя девушка и два 22-летние парни задержаны за убийство человека в Киеве15-летняя девушка и два 22-летние парни задержаны за убийство человека в Киеве
Медики зарегистрировали второй случай дифтерии с начала годаМедики зарегистрировали второй случай дифтерии с начала года
Подгорецкий замок впервые с 1939 года открыли для посетителейПодгорецкий замок впервые с 1939 года открыли для посетителей
Апелляционный суд подтвердил пожизненное заключение для серийного убийцы женщин в КиевеАпелляционный суд подтвердил пожизненное заключение для серийного убийцы женщин в Киеве
В Киеве произошло ограбление со стрельбойВ Киеве произошло ограбление со стрельбой
Жительница Хмельницкого пыталась продать своих детей за $35 тыс.Жительница Хмельницкого пыталась продать своих детей за $35 тыс.
В Броварах горела жилая пятиэтажка (обновлено)В Броварах горела жилая пятиэтажка (обновлено)
Последние новости
Подгружаем последние новости