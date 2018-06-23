В Киеве снова горел старый дом на Хмельницкого, где два с половиной года назад произошел обвал с погибшими

Это уже второй пожар в этом доме за последние полгода.

В Киеве в субботу пожарным снова пришлось тушить огонь в пятиэтажном отселенном дома №12-14 на улице Хмельницкого, где два с половиной года назад произошел обвал с погибшими. Здание является памятником истории, архитектуры и градостроительства местного значения.

Как сообщает пресс-служба ГосЧС, сообщение о пожаре поступило в 10:09 утра.

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Огонь возник на крыше здания. В 10:47 пожар, который охватил площадь около 30 кв. м, удалось ликвидировать. Причина возгорания устанавливается.

На месте работали 30 спасателей.

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Напомним, в начале 2016 года подрядчик нанял бригаду для вывоза строительного мусора из дома №12-14 на улице Богдана Хмельницкого. С 14 января по 25 февраля 2016 года рабочие демонтировали межкомнатные деревянные перегородки в отдельных помещениях пяти квартир дома. В результате произошел обвал, при котором погибли двое рабочих.

20 января 2018 года на последнем этаже здания произошел серьезный пожар.