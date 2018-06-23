Из-за снега в Карпатах эвакуируют детский палаточный лагерь

Температура воздуха на высокогорье составляет около 1 градуса тепла.

В высокогорье Карпат в ночь на субботу, 23 июня, резко снизилась температура и выпал снег. Спасатели эвакуируют детский палаточный лагерь в Раховском районе Закарпатской области. Об этом на своем официальном сайте написал глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.

Фото: moskal.in.ua

Фото: moskal.in.ua

Фото: moskal.in.ua

Вблизи горы Близница на горнолыжном курорте Драгобрат слой снега достиг нескольких сантиметров.

"В этой местности оказался детский палаточный лагерь, в котором отдыхают 27 детей. На место выехали спасатели с теплыми одеялами и горячим чаем, в ближайшие часы дети будут доставлены в низменные населенные пункты района", - написал Москаль.

По состоянию на 8:00 утра температура воздуха на высокогорье составляет около 1 градуса тепла.

Также снегом засыпало гору Поп Иван. Фотографии с заснеженными вершинами показал Черногорский горный поисково-спасательный пост.

Фото: chornogora.rescue112

Фото: chornogora.rescue112

"По состоянию на 8:00 23 июня 2018 на г. Поп Иван Черногорский облачно, ветер, температура окружающей среды 0 ° С. Падает снег", - говорится в сообщении.

Пользователи соцсети поздравляют друг друга с первым летним снегом.

Напомним, ранее в Грузии выпал оранжевый снег.