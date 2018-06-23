Из-за снега в Карпатах эвакуируют детский палаточный лагерь
Температура воздуха на высокогорье составляет около 1 градуса тепла.
В высокогорье Карпат в ночь на субботу, 23 июня, резко снизилась температура и выпал снег. Спасатели эвакуируют детский палаточный лагерь в Раховском районе Закарпатской области. Об этом на своем официальном сайте написал глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.
Вблизи горы Близница на горнолыжном курорте Драгобрат слой снега достиг нескольких сантиметров.
"В этой местности оказался детский палаточный лагерь, в котором отдыхают 27 детей. На место выехали спасатели с теплыми одеялами и горячим чаем, в ближайшие часы дети будут доставлены в низменные населенные пункты района", - написал Москаль.
По состоянию на 8:00 утра температура воздуха на высокогорье составляет около 1 градуса тепла.
Также снегом засыпало гору Поп Иван. Фотографии с заснеженными вершинами показал Черногорский горный поисково-спасательный пост.
"По состоянию на 8:00 23 июня 2018 на г. Поп Иван Черногорский облачно, ветер, температура окружающей среды 0 ° С. Падает снег", - говорится в сообщении.
Пользователи соцсети поздравляют друг друга с первым летним снегом.
Напомним, ранее в Грузии выпал оранжевый снег.
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