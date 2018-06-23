В Киеве СБУ задержала банду рэкетиров с Северного Кавказа

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали участников организованной группировки, в состав которого входили четыре гражданина РоSSии, информирует пресс-центр СБУ .

Правоохранители установили, что организатор банды и трое его сообщников, уроженцы Северного Кавказа, двое из которых ранее судимы за вымогательство и похищение людей, действовали на территории Киевской и Черкасской областей.

"Злоумышленники требовали от киевского бизнесмена 35 тысяч долларов США за якобы охрану его отеля. Участники группировки, применяя физическое насилие и психологическое давление, "выбивали2 такую же сумму У коммерсанта из Умани, который занимался организацией проживания хасидов во время ежегодного паломничества на могиле их духовного лидера - цадика Раби Нахмана", - говорится в сообщении.

Сотрудники спецслужбы задержали четырех участников группировки в Киеве во время получения очередного "транша" в размере 8 тысяч долларов США от одного из бизнесменов.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании им меры пресечения.