В Мариуполе суд избрал меру пресечения мужчинам, избившим пограничников за просьбу о меню на украинском

Инцидент произошел в кафе Red cups в Мариуполе.

В Мариуполе суд избрал меру пресечения мужчинам, избившим пограничников за просьбу о меню на украинском
Фото: runews.su

В Мариуполе избрана мера пресечения лицам, которые в кафе избили двух пограничников за просьбу предоставить меню на украинском языке.

Об этом сообщил спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

"По ходатайству Мариупольской местной прокуратуры №1 судом избраны меры пресечения двум мужчинам, которые обоснованно подозреваются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 296 УК Украины (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом, что совершенное группой лиц) УК Украины", - написал он в фейсбуке.

Лысенко сообщил, что одному из подозреваемых в совершении указанного преступления избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 17620 грн; другому - круглосуточный домашний арест.

"Прокуратура не согласилась с решением суда в последнем из подозреваемых и готовит апелляционную жалобу", - отметил спикер ГПУ.

Напомним, вечером 17 июня охрана избила двух пограничников за просьбу предоставить меню на украинском языке. Подполковнику Станиславу Кероду сломали челюсть, еще один офицер ГПСУ, женщина, получила сотрясение мозга и многочисленные забои.

Инцидент произошел на летней площадке кафе Red cups в ТРЦ "Порт Сити" Мариуполя.


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