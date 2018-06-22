Завкафедрой и доцента черкасского вуза уличили во взяточничестве
Сотрудники университета систематически требовали деньги от студентов за сдачу экзаменов.
По материалам Службы безопасности объявлено о подозрении задержанным на взятке доценту и заведующей одной из кафедр Черкасского государственного технологического университета.
Об этом сообщается на сайте СБУ.
Сотрудники спецслужбы установили, что сотрудники университета систематически получали деньги от студентов за содействие в сдаче экзаменационной сессии.
Оперативники задокументировали факт вымогательства более 3 тыс. гривен неправомерной выгоды за "успешную" сдачу экзамена.
Злоумышленников задержали на кафедре во время получения очередной взятки. Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 УК.
Операция проводилась совместно с полицией под процессуальным руководством прокуратуры.
Напомним, ранее в Черкасской области завкафедрой института пожарной безопасности поймали на взятке.
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Общество
22.06.2018 16:24