Завкафедрой и доцента черкасского вуза уличили во взяточничестве

Сотрудники университета систематически требовали деньги от студентов за сдачу экзаменов.

Завкафедрой и доцента черкасского вуза уличили во взяточничестве
Фото: ssu.gov.ua

По материалам Службы безопасности объявлено о подозрении задержанным на взятке доценту и заведующей одной из кафедр Черкасского государственного технологического университета.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Сотрудники спецслужбы установили, что сотрудники университета систематически получали деньги от студентов за содействие в сдаче экзаменационной сессии.

Оперативники задокументировали факт вымогательства более 3 тыс. гривен неправомерной выгоды за "успешную" сдачу экзамена.

Фото: ssu.gov.ua

Злоумышленников задержали на кафедре во время получения очередной взятки. Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 УК.

Фото: ssu.gov.ua

Операция проводилась совместно с полицией под процессуальным руководством прокуратуры.

Напомним, ранее в Черкасской области завкафедрой института пожарной безопасности поймали на взятке.


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