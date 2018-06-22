В Киеве из-за сообщения о минировании эвакуировали посетителей ТРЦ "Украина"

На месте работают взрывотехники и кинологи.

В Киеве из-за сообщения о минировании эвакуировали посетителей ТРЦ "Украина"
Фото: informator.news

В Киеве правоохранители проверяют информацию о минировании торгового центра в Шевченковском районе города.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

"В 12:20 в дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение о том, что в торговом центре заложена взрывчатка. На место происшествия выехали патрульные, следственно-оперативная группа райуправления полиции, а также взрывотехники и кинологи", - говорится в сообщении.

Из здания ТРЦ эвакуировали 700 человек. В настоящее время продолжается осмотр помещений.

Как уточняет "Киев Оперативный", речь идет о ТРЦ "Украина" (площадь Победы, 3).

Напомним, с 5 июня в правоохранительные органы ежедневно поступают сообщения о минировании бизнес-центров в Харькове. Ни одно сообщение не подтвердилось.

Ранее также "минировали" бизнес-центры во Львове.

Как установила Киберполиция, сообщение о минировании бизнес-центров и кинотеатров поступают с территории РоSSии. Установлено, что IP-адрес одного "телефонного террориста" зарегистрирован в Омске.


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