15-летняя девушка и два 22-летние парни задержаны за убийство человека в Киеве

Молодым людям грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное.

15-летняя девушка и два 22-летние парни задержаны за убийство человека в Киеве
Фото: kyiv.npu.gov.ua

Полиция задержала 15-летнюю девушку и двух парней за убийство человека в Киеве.

Как сообщает отдел коммуникации столичной полиции, 8 июня в полицию обратилась киевлянка, которая сообщила, что ее 32-летний брат не вернулся домой. Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 ("Умышленное убийство").

Через некоторое время по подозрению в убийстве задержали двух 22-летних парней и 15-летнюю девушку, которые сознались в содеянном.

Установлено, что злоумышленники предложили киевлянину выпить и заманили его в лесопарковую зону в Оболонском районе столицы. Там они избили потерпевшего и забрали его мобильный телефон. После содеянного, чтобы мужчина не обратился в полицию, решили его убить.

У одного из товарищей был нож. Все они нанесли киевлянину колото-резаные ранения и оставили в кустарнике.

Всех злоумышленников задержали в рамках ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении им подозрения в совершении тяжких преступлений, а именно по ч. 4 ст. 187 ("Разбой") и ч. 2 ст. 115 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины.

За совершенное молодым людям грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.


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