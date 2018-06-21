В США арестован подозреваемый в убийстве рэпера XXXTentacion

22-летний Дедрик Д. Уильямс недавно вышел из тюрьмы.

Полиция задержала подозреваемого в убийстве американского рэпера XXXTentacion. 22-летний Дедрик Д. Уильямс недавно вышел из тюрьмы на условиях досрочного освобождения.

Разыскивают ли полицейские других подозреваемых, не сообщается, передает BBC.

Уильямсу предъявили обвинения в убийстве первой степени, нарушении условий досрочного освобождения и вождении автомобиля без водительских прав.

Ранее его арестовывали за незаконное хранение оружия и наркотиков, домашнее насилие и вооруженное нападение. Кроме того, Уильямс был судим за угон автомобиля.

Рэп-исполнителя Джасея Дуэйна Онфроя, известного под псевдонимом XXXTentacion, застрелили 19 июня. 20-летний певец, чье настоящее имя Джасе Онфрой, выбирал себе мотоцикл в салоне на юге Флориды, когда по его машине открыл огонь вооруженный неизвестный. XXXTentacion был доставлен в больницу, где врачи констатировали его смерть. XXXTentacion пользовался неоднозначной репутацией в мире хип-хопа. Выход его последнего альбома совпал по времени с освобождением из-под домашнего ареста. Рэпер ожидал и так не дождался суда по обвинению в избиении беременной бывшей подруги.

К моменту гибели артист обвинялся в различных тяжких преступлениях по 15 пунктам.