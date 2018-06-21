Медики зарегистрировали второй случай дифтерии с начала года

Во всех регионах достаточно вакцины для прививки.

В Рубежном Луганской области зарегистрировали второй случай дифтерии в этом году в Украине. Врачи рекомендуют как можно быстрее сделать прививки против дифтерии и взрослым, и детям, сообщает пресс-служба Минздрава

"Качественная и безопасная вакцина есть во всех регионах Украины, и предоставляется бесплатно как для детей, так и для взрослых", - говорится в сообщении.

В Минздраве отмечают, что уровень вакцинации против дифтерии остается низким - лишь половина украинских детей получила защиту третьей дозой вакцины АКДС в возрасте 18 мес. прошлого года, и менее половины взрослых.

Дифтерия опасна тем, что без немедленного введения сыворотки около 50% больных могут умереть, даже с сывороткой остается риск смерти до 20%. Это острое инфекционное заболевание, передающееся преимущественно воздушно-капельным путем и характеризуется местным воспалением слизистых оболочек ротоглотки и общей интоксикацией с поражением сердечно-сосудистой и нервной систем.

Во время предыдущей эпидемии дифтерии в 1991-1998 годах заболели около 20 тыс. человек, от инфекции и осложнений умерли 696 заболевших.