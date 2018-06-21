Подгорецкий замок впервые с 1939 года открыли для посетителей

Туристы смогут увидеть копии картин, которые раньше украшали стены дворца.

Подгорецкий замок впервые с 1939 года открыли для посетителей

Подгорецкий замок, расположенный в селе Подгорцы Львовской области, впервые после 1939 года открыли для посетителей.

Об этом сообщает Львовская Национальная Галерея Искусств им. Бориса Возницкого в Фейсбуке.

Отмечается, что теперь туристы смогут попасть в Китайский кабинет, пройтись по Золотому, Кармазиновому и Обеденному (Рыцарскому) залам и увидеть копии картин, которые раньше украшали стены дворца.

Замок еще не отремонтирован полностью. В частности, состояние здания не позволяет разместить здесь оригиналы картин из Львовской национальной галереи искусств. Поэтому в экспозиции представлены копии полотен Шимона Чеховича, Гиацинта Олесинского, Якоба Йорданса, Шарля Ле Бруна, Яна Де Баана, Пьетро Бьянчи, Александра Григлевского, Джованни Баттисто Клементи, Йозефа Грасси и других итальянских, австрийских, польских, французских, нидерландских художников.

"К сожалению, история сурово обошлась с этой жемчужиной эпохи Ренессанса: коллекция рассредоточена по музеям и континентам, часть ее фатально уничтожена, здание беспощадно разрушено. В частности, во дворце сохранились лишь монументальные порталы и камин из черного мрамора", - отмечается в сообщении.

Напомним, Подгорецкий замок, или Дворец в Подгорцах, - памятник архитектуры эпохи позднего Ренессанса и барокко, построенный в 1635-1640 годах. Во времена Второй мировой войны и после нее дворец был разрушен - его разграбили, также он пережил пожар.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
Соорганизаторов фестиваля Рorto Franko вызвали на допрос из-за выступления группы "Хаммерман уничтожает вирусы"Соорганизаторов фестиваля Рorto Franko вызвали на допрос из-за выступления группы "Хаммерман уничтожает вирусы"
Четверо детей пострадали при взрыве в Киеве, один - в коме (обновлено)Четверо детей пострадали при взрыве в Киеве, один - в коме (обновлено)
Двое юношей из Днепра, которые беспричинно убили бездомного, получили по 12 летДвое юношей из Днепра, которые беспричинно убили бездомного, получили по 12 лет
В Киеве произошло ограбление со стрельбойВ Киеве произошло ограбление со стрельбой
На "АрселорМиттал Кривой Рог" рабочему оторвало ногуНа "АрселорМиттал Кривой Рог" рабочему оторвало ногу
Блок рекламы


Похожие новости
Медики зарегистрировали второй случай дифтерии с начала годаМедики зарегистрировали второй случай дифтерии с начала года
Суд приговорил к двум годам ограничения свободы киевлянку, похитившую ребенка из детсада на Оболони
В Киеве открыли обновленный парк "Отрадный"В Киеве открыли обновленный парк "Отрадный"
Студия "Дисней" опубликовала список премьер на полтора года впередСтудия "Дисней" опубликовала список премьер на полтора года вперед
В конце июня выпустят считавшийся утерянным альбом Джона Колтрейна 1963 годаВ конце июня выпустят считавшийся утерянным альбом Джона Колтрейна 1963 года
Суд на 3 года ограничил свободу мужчине, разрушившего памятник Шевченко в СтрыеСуд на 3 года ограничил свободу мужчине, разрушившего памятник Шевченко в Стрые
В Украине зафиксирована десятая смерть от кори с начала годаВ Украине зафиксирована десятая смерть от кори с начала года
С начала года в американских школах каждую неделю происходит стрельбаС начала года в американских школах каждую неделю происходит стрельба
Billboard вручил награды 2018 годаBillboard вручил награды 2018 года
В Тернополе мужчина ранил из пистолета двух посетителей кафеВ Тернополе мужчина ранил из пистолета двух посетителей кафе
Последние новости
Подгружаем последние новости