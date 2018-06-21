Подгорецкий замок впервые с 1939 года открыли для посетителей

Туристы смогут увидеть копии картин, которые раньше украшали стены дворца.

Подгорецкий замок, расположенный в селе Подгорцы Львовской области, впервые после 1939 года открыли для посетителей.

Об этом сообщает Львовская Национальная Галерея Искусств им. Бориса Возницкого в Фейсбуке.

Отмечается, что теперь туристы смогут попасть в Китайский кабинет, пройтись по Золотому, Кармазиновому и Обеденному (Рыцарскому) залам и увидеть копии картин, которые раньше украшали стены дворца.

Замок еще не отремонтирован полностью. В частности, состояние здания не позволяет разместить здесь оригиналы картин из Львовской национальной галереи искусств. Поэтому в экспозиции представлены копии полотен Шимона Чеховича, Гиацинта Олесинского, Якоба Йорданса, Шарля Ле Бруна, Яна Де Баана, Пьетро Бьянчи, Александра Григлевского, Джованни Баттисто Клементи, Йозефа Грасси и других итальянских, австрийских, польских, французских, нидерландских художников.

"К сожалению, история сурово обошлась с этой жемчужиной эпохи Ренессанса: коллекция рассредоточена по музеям и континентам, часть ее фатально уничтожена, здание беспощадно разрушено. В частности, во дворце сохранились лишь монументальные порталы и камин из черного мрамора", - отмечается в сообщении.

Напомним, Подгорецкий замок, или Дворец в Подгорцах, - памятник архитектуры эпохи позднего Ренессанса и барокко, построенный в 1635-1640 годах. Во времена Второй мировой войны и после нее дворец был разрушен - его разграбили, также он пережил пожар.