Во Владимирском соборе попрощались с Иваном Драчом
Похоронят поэта в его родном селе Тележинцы.
В Киеве во Владимирском соборе попрощались с поэтом и политическим деятелем Иваном Драчом.
Об этом сообщает корреспондент LB.ua.
На церемонию прощания пришли многие украинские политики, среди которых - президент Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман, и другие.
"Сегодня очень тяжелый день. Украина прощается с большим своим сыном - Иваном Драчом. Это мыслитель, философ, поэт, душа нашего народа, шестидесятник, который в конце 80-х - начале 90-х годов на время оставил творчество, чтобы создать крупнейшее свое произведение. Это произведение называется Независимость Украины. Первый руководитель "Народного руха" - политической силы, которая творила независимость, большой мой друг. Сегодня вся Украина скорбит по своему великому сыну. Пусть Господь пошлет ему Царствие Небесное", - сказал после церемонии прощания Порошенко.
Похоронят поэта в его родном селе Тележинцы Киевской области.
Напомним, Иван Драч умер 19 июня в возрасте 81 года.
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Общество
21.06.2018 10:27