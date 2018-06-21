Во Владимирском соборе попрощались с Иваном Драчом

Похоронят поэта в его родном селе Тележинцы.

Фото: Влад Мусиенко
Фото: Lb.ua
Фото: Влад Мусиенко
Фото: Влад Мусиенко

В Киеве во Владимирском соборе попрощались с поэтом и политическим деятелем Иваном Драчом.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

На церемонию прощания пришли многие украинские политики, среди которых - президент Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман, и другие.

"Сегодня очень тяжелый день. Украина прощается с большим своим сыном - Иваном Драчом. Это мыслитель, философ, поэт, душа нашего народа, шестидесятник, который в конце 80-х - начале 90-х годов на время оставил творчество, чтобы создать крупнейшее свое произведение. Это произведение называется Независимость Украины. Первый руководитель "Народного руха" - политической силы, которая творила независимость, большой мой друг. Сегодня вся Украина скорбит по своему великому сыну. Пусть Господь пошлет ему Царствие Небесное", - сказал после церемонии прощания Порошенко.

Похоронят поэта в его родном селе Тележинцы Киевской области.

Напомним, Иван Драч умер 19 июня в возрасте 81 года.


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