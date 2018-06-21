ВНО по истории Украины не сдали 14,2% абитуриентов

Сессия ВНО-2018 года стартовала 22 мая.

ВНО по истории Украины не сдали 14,2% абитуриентов
Фото: Наш вибір

Внешнее независимое оценивание по истории Украины сдали 85,81% абитуриентов.

Об этом сообщается на сайте Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

"Состоялось второе заседание экспертной комиссии при Украинском центре оценивания качества образования по определению порога "сдал/не сдал". На заседании установлены пороговые баллы "сдал/не сдал" по истории Украины, географии, физики и химии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что члены экспертной комиссии после обсуждения приняли решение установить пороговый балл по истории Украины, который соответствует 26 тестовым баллам, по географии - 26, по физике - 12, по химии - 15.

Так, по истории Украины пороговый балл "сдал/не сдал" преодолели 85,81% участников ВНО от общего числа лиц, принявших участие в тестировании; по географии - 87,67%, по физике - 83,18%, по химии - 89,51%.

Напомним, 14% участников ВНО не сдали украинский язык и литературу.

Сессия ВНО-2018 года стартовала 22 мая с теста по математике и завершилась 13 июня тестированием по химии. В основной сессии ВНО приняли участие более 335 тыс. выпускников украинских школ.


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