ВНО по истории Украины не сдали 14,2% абитуриентов
Сессия ВНО-2018 года стартовала 22 мая.
Внешнее независимое оценивание по истории Украины сдали 85,81% абитуриентов.
Об этом сообщается на сайте Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).
"Состоялось второе заседание экспертной комиссии при Украинском центре оценивания качества образования по определению порога "сдал/не сдал". На заседании установлены пороговые баллы "сдал/не сдал" по истории Украины, географии, физики и химии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что члены экспертной комиссии после обсуждения приняли решение установить пороговый балл по истории Украины, который соответствует 26 тестовым баллам, по географии - 26, по физике - 12, по химии - 15.
Так, по истории Украины пороговый балл "сдал/не сдал" преодолели 85,81% участников ВНО от общего числа лиц, принявших участие в тестировании; по географии - 87,67%, по физике - 83,18%, по химии - 89,51%.
Напомним, 14% участников ВНО не сдали украинский язык и литературу.
Сессия ВНО-2018 года стартовала 22 мая с теста по математике и завершилась 13 июня тестированием по химии. В основной сессии ВНО приняли участие более 335 тыс. выпускников украинских школ.
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