Пациентам в английской больнице давали опиоиды, чтобы они быстрее умирали
К ответственности привлекли только одного человека.
В Великобритании разгорается скандал в связи с сообщениями о ненадлежащем применении сильных болеутоляющих средств для пациентов в больнице в Госпорте, графство Хэмпшир, в результате чего могли погибнуть более 450 пациентов.
Об этом пишет BBC.
В докладе независимой комиссии говорится, что одна из врачей больницы в течение 12 лет - с 1989 по 2000 годы - прописывала мощные болеутоляющие средства с целью сокращения продолжительности жизни пациентов.
"Документы, рассмотренных комиссией, свидетельствуют, что в течение 12 лет доктор Джейн Бартон несла ответственность за практику прописывания лекарственных средств в больнице, которой следовал весь лечебный персонал. Хотя консультанты не участвовали непосредственно в лечении пациентов в палатах, медицинские данные указывают на то, что им было известно о характере используемых лекарств, однако они не вмешались, чтобы прекратить эту практику", - говорится в докладе комиссии, которая не устанавливает ни уголовную, ни гражданскую ответственность, а просто устанавливает факты.
Доктор Джейн Бартон в 2010 году была признана виновной в серьезных профессиональных нарушениях в период 1996-1999 годов, однако к суду она не привлекалась. Она ушла на пенсию вскоре после дисциплинарных слушаний.
Больше никто из персонала ответственности за свои действия не понес.
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20.06.2018 16:04