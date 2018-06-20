На контрабандистов, напавших на черновицких пограничников, завели дело

Производство расследуется по ч. 2 ст. 342 Уголовного кодекса.

На контрабандистов, напавших на черновицких пограничников, завели дело

Сторожинецкий отдел полиции Черновицкой области открыл уголовное производство по факту нападения на сотрудников пограничного отдела "Красиноильск", которое произошло 19 июня.

Об этом сообщила пресс-служба местной прокуратуры, которая осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве.

Дело расследуется по ч. 2 ст. 342 Уголовного кодекса - сопротивление сотруднику правоохранительных органов.

Инцидент произошел в Сторожинецком районе, пограничникам пришлось применить табельное оружие по ногам одного из нападавших. Как позже оказалось, это были местные контрабандисты, переправлявшие через границу партию сигарет.


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