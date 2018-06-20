На контрабандистов, напавших на черновицких пограничников, завели дело
Производство расследуется по ч. 2 ст. 342 Уголовного кодекса.
Сторожинецкий отдел полиции Черновицкой области открыл уголовное производство по факту нападения на сотрудников пограничного отдела "Красиноильск", которое произошло 19 июня.
Об этом сообщила пресс-служба местной прокуратуры, которая осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве.
Дело расследуется по ч. 2 ст. 342 Уголовного кодекса - сопротивление сотруднику правоохранительных органов.
Инцидент произошел в Сторожинецком районе, пограничникам пришлось применить табельное оружие по ногам одного из нападавших. Как позже оказалось, это были местные контрабандисты, переправлявшие через границу партию сигарет.
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20.06.2018 15:14