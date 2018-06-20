В Броварах горела жилая пятиэтажка (обновлено)
Жителей эвакуировали.
В городе Бровары Киевской области горит крыша пятиэтажного жилого дома.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области в Фейсбуке.
"Пылает крыша пятиэтажного дома на улице Гагарина, 16. Сейчас продолжается ликвидация пожара. Охрану общественного порядка на месте происшествия обеспечивают работники Броварского отдела полиции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что жильцов дома эвакуировали. По предварительной информации, пострадавших нет.
На месте происшествия также находятся медики. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства пожара.
Обновление. Пожар в пятиэтажном доме в Броварах ликвидирован, сообщается на сайте ГосЧС.
"Пожар ликвидирован в 15:25. К тушению привлекались 12 единиц техники и 43 человека личного состава", - говорится в сообщении.
Напомним, по данным ГосЧС и синоптиков, в Украине 20-22 июня ожидается высокий уровень пожарной опасности.
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