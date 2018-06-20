В Броварах горела жилая пятиэтажка (обновлено)

Жителей эвакуировали.

В городе Бровары Киевской области горит крыша пятиэтажного жилого дома.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области в Фейсбуке.

Фото: facebook.com/pol.kievregion

"Пылает крыша пятиэтажного дома на улице Гагарина, 16. Сейчас продолжается ликвидация пожара. Охрану общественного порядка на месте происшествия обеспечивают работники Броварского отдела полиции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что жильцов дома эвакуировали. По предварительной информации, пострадавших нет.

На месте происшествия также находятся медики. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства пожара.

Обновление. Пожар в пятиэтажном доме в Броварах ликвидирован, сообщается на сайте ГосЧС.

"Пожар ликвидирован в 15:25. К тушению привлекались 12 единиц техники и 43 человека личного состава", - говорится в сообщении.

Фото: kyivobl.dsns.gov.ua
Фото: kyivobl.dsns.gov.ua
Фото: kyivobl.dsns.gov.ua

Напомним, по данным ГосЧС и синоптиков, в Украине 20-22 июня ожидается высокий уровень пожарной опасности.


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