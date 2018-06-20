Столичный суд отпустил под залог членов ОПГ, системно грабившей предпринимателей

Четверо задержанных отнимали у людей крупные суммы наличных.

Столичный суд отпустил под залог членов ОПГ, системно грабившей предпринимателей
Фото: kyiv.npu.gov.ua

Суд отпустил под залог участников организованной преступной группировки, грабившей людей с большими суммами денег. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава киевской полиции Андрей Крищенко

В августе прошлого года полицейские Киева задержали группу разбойников (четырех человек), которые систематически нападали на предпринимателей и силой отнимали наличные деньги. Минимальная сумма, которую они отобрали, - 300 000 гривен, а бывало - и по несколько миллионов.

Всех четырех арестовали в августе 2017 года.

"В ходе следствия следователи собрали доказательную базу и начали дополнительную квалификацию их действий - бандитизм, то есть совершение преступлений вооруженной бандой. По четырем эпизодам их преступной деятельности (разбойные нападения, бандитизм, кража, совершенная в особо крупных размерах, еще двое фигурантов дополнительно за хранение наркотиков и незаконное обращение с оружием) следствие завершено, материалы в феврале переданы на рассмотрение в Святошинский районный суд, другие - выделенные в отдельные уголовные производства", - написал Крищенко.

После того, как полиция и прокуратура передали дело в суд, в мае 2018 года двое участников банды вышли под залог 168 тыс. гривен, а на днях суд отпустил и остальных двух разбойников, в том числе организатора, под залог в 211 тыс. гривен.

"На улицы столицы выпустили людей, которые организовали вооруженную банду, "охотились" на предпринимателей в центре Киева, они не являются гражданами Украины и не имеют постоянного места жительства, они серьезно готовились к нападениям (даже меняли цвет автомобилей с помощью специальной пленки), они после совершения преступлений бежали с места происшествия на большой скорости, создавая на дороге аварийные ситуации. Отпустили злоумышленников, которым грозит до 15 лет лишения свободы", - написал Крищенко.

Какой суд и кто именно из судей вынес решение об освобождении подозреваемых под залог, Крищенко не уточнил.

Напомним, в мае сотрудники подразделения КОРД ГУ Нацполиции в Житомирской области задержали группу уроженцев Винницы, которые совершали разбойные нападения в различных областях страны.


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