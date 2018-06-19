В Киеве открыли обновленный парк "Отрадный"

Сейчас продолжаются работы в пяти городских парках.

Мэр Киева Виталий Кличко открыл после капитального ремонта парк "Отрадный" в Соломенском районе столицы.

Об этом он сообщил в Фейсбуке.

Глава КГГА осмотрел парковую зону, детские площадки, а также зоны для занятий спортом.

"В прошлом году мы начали масштабные ремонтные работы в столичных парках, чтобы они стали современными и комфортными зонами отдыха для киевлян и гостей города. Сегодня, напомню, примером такого золотого стандарта парков является парк «Наталка» на Оболони. И мы не сбавляем темпов. В конце мая, ко Дню города, открыли еще одну зону отдыха в центре города - парк «Владимирская горка». Сегодня же представляем после капитального ремонта парк «Отрадный», - написал Кличко. В парке создали зеленый лабиринт, обустроили новые дорожки, установили систему полива. Также в зоне отдыха поставили 100 новых лав и 100 урн, обустроили новое современное освещение.

В обновленном парке появилось поле для мини-футбола, детская площадка и велодорожка, по которой можно ездить не только на велосипедах, но и на роликах и скейтах.

Фото: facebook.com/merkieva

"Вскоре мы откроем после капитальных ремонтов и другие парки, где продолжаются работы. Киев - город парков. И наша задача, чтобы парки в Киеве были высокого уровня, уровня европейской столицы", - добавил мэр, отметив, что сейчас продолжаются работы в пяти городских парках.

Фото: facebook.com/merkieva

Фото: facebook.com/merkieva