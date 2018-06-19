На детском пляже в Каневе утонули двое братьев 2005 и 2007 годов рождения

Трагедия произошла в понедельник вечером.

На детском пляже в Каневе утонули двое братьев 2005 и 2007 годов рождения
Фото: facebook.com/konstantin.protsenko

На детском пляже в Каневе Черкасской области в понедельник вечером утонули двое мальчиков 2005-го и 2007-го годов рождения.

Об этом сообщил представитель местного управления ГосЧС Константин Проценко в Фейсбуке.

"В Каневе, на реке Днепр утонули два брата, 2005 и 2007 годов рождения. Трагедия произошла на месте, известном как "детский пляж", хотя, учитывая водовороты, которые возникают из-за коварного течения здесь время от времени, купаться в этом месте опасно не только детям, но и взрослым", - написал он.

"До последнего родители надеялись, что брошенная на берегу детская одежда - это какая-то нелепая шутка, но к сожалению, действительность оказалась страшной и трагической", - добавил Проценко.

Фото: facebook.com/konstantin.protsenko

По его информации, в 19:45 водолаз поднял на поверхность тело одного мальчика, а через 45 минут достал из глубины и тело его брата.

Напомним, 30 мая в разных регионах Украины утонули пятеро детей.


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