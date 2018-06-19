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2018-06-19
В Мальме неизвестный открыл стрельбу по прохожим
Два человека погибли, еще четыре ранены.
Фото: aftonbladet.se
В городе Мальме на юге Швеции вечером 18 июня неизвестный открыл огонь по прохожим.
Ранения получили шесть человек, двое из них - 18-летний и 29-летний мужчины - умерли в больнице, сообщается на сайте местной полиции.
Полицейские не сообщают о причинах инцидента, а также о том, удалось ли задержать виновников стрельбы.
Стреляли вблизи отделения полиции.
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