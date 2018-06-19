В Мальме неизвестный открыл стрельбу по прохожим

Два человека погибли, еще четыре ранены.

В Мальме неизвестный открыл стрельбу по прохожим
Фото: aftonbladet.se

В городе Мальме на юге Швеции вечером 18 июня неизвестный открыл огонь по прохожим.

Ранения получили шесть человек, двое из них - 18-летний и 29-летний мужчины - умерли в больнице, сообщается на сайте местной полиции.

Полицейские не сообщают о причинах инцидента, а также о том, удалось ли задержать виновников стрельбы.

Стреляли вблизи отделения полиции.


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