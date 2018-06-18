Харьковская ОПГ устроила 12 подрывов и поджогов аптек
Участники банды также избили местного депутата.
Правоохранители обезвредили организованную преступную группировку, члены которой в течение 2016-2017 годов организовали по заказу третьих лиц 12 подрывов и поджогов аптек сети "911" и "Аптека оптовых цен" в Харькове, а также причинили телесные повреждения депутату местного совета.
"Всем участникам организованной группы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога. За совершение указанных преступлений им грозит максимальное наказание в виде лишения свободы до десяти лет", - сообщается на сайте Генпрокуратуры.
Количество задержанных и другие подробности не приводятся.
Напомним, в декабре полиция сообщила о задержании двух харьковчан, которые занимались вымогательством денег у состоятельных предпринимателей Харькова и совершили серию подрывов аптек и автосалонов в городе.
Спустя месяц у очередной харьковской аптеки раздался взрыв, ранения получили женщина и двухлетний ребенок.
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18.06.2018 13:52