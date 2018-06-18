Харьковская студентка, выложившая видео с убийством котенка, отделалась штрафом 5 тыс. грн

Ее признали виновной в пропаганде культа жестокости и насилия.

Харьковская студентка, выложившая видео с убийством котенка, отделалась штрафом 5 тыс. грн

Фрунзенский районный суд Харькова вынес приговор 19-летней харьковчанке, которая осенью 2016 года выложила в интернет видео, на котором бультерьер убивает котенка.

На ролике было видно, как хозяин собаки - парень девушки - даже не пытается ее сдержать, и пес буквально перекусывает беззащитное животное, которое умирает в страшных конвульсиях.

Ролик опубликовала тогда 17-летняя Маргарита Фурман. Она написала, что "ненавидит котов" и "не считает, что смерть котенка это повод для жалости". После того, как на страничку девушки буквально посыпались проклятия, она написала еще один комментарий, в котором пояснила, что убийство кота - простая случайность, и бультерьера просто не удержал ее молодой человек.

Два года спустя суд признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.300 Уголовного кодекса - распространение видеопродукции, пропагандирующей культ насилия и жестокости.

Суд назначил ей наказание в виде штрафа 5100 грн. Также девушку обязали оплатить 24 тыс. грн судебных расходов, связанных с компьютерно-техническими экспертизами.

Приговор не вступил в силу, так как еще не истек срок для апелляции.


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