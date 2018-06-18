В Ровенской области горел стеклозавод

Возгорание произошло в трансформаторном помещении.

В Ровенской области произошел пожар в трансформаторном помещении "Рокитновского стеклозавода".

Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"18 июня в 10:25 поступило сообщение о пожаре на территории ЧАО "Рокитновский стеклозавод". По прибытию на место вызова спасатели установили, что пожар возник в трансформаторном здании. На данный момент площадь пожара составляет около 400 кв. м. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

На месте пожара работали спасатели, которым удалось потушить огонь к 13:45.

Фото: rivne.dsns.gov.ua

Для тушения направлены два дежурных караула 10-й государственной пожарно-спасательной части пгт. Рокитное, а также привлечены сотрудники лесного хозяйства.

Фото: rivne.dsns.gov.ua

Фото: rivne.dsns.gov.ua

Напомним, ранее в Запорожской области сгорело 20 га пшеницы.