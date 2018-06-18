Под Васильковом стримеру с гранатой и тротиловой шашкой оторвало руку

Откуда у парня взрывчатка, неясно.

Под Васильковом стримеру с гранатой и тротиловой шашкой оторвало руку
Фото: kv.npu.gov.ua

Двое подвыпивших парней организовали в соцсети онлайн-демонстрацию гранаты РГД-5, тротиловой шашки и детонатора. Но что то пошло не так, и произошел взрыв.

В результате 25-летнему жителю села Великая Солтановка Васильковского района Киевской области оторвало предплечье левой руки, сообщает полиция.

Взрыв произошел в квартире потерпевшего. После инцидента полицейские нашли там сотни разнокалиберных патронов.

Возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.


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