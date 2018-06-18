Количество пострадавших от землетрясения в Японии достигло 350 человек

В ближайшую неделю возможны новые подземные толчки.

Количество пострадавших от землетрясения в Японии достигло 350 человек

Порядка 350 человек пострадали в результате землетрясения на западе Японии, сообщает телеканал NHK.

Ранее сообщалось о более чем 200 пострадавших.

Землетрясение привело к гибели трех человек. Девятилетняя девочка погибла по пути в школу, когда на нее рухнула стена, 80-летний мужчина умер по пути на волонтерскую работу, еще один 85-летний мужчина - в результате падения полки с книгами.

Подземные толчки спровоцировали три пожара, в 100 тыс. домов наблюдаются проблемы с газом и водой. Порядка 1,3 тыс. человек укрылись от землетрясения в эвакуационных центрах.

Метеорологическое агентство Японии предупреждает о возможности еще одного крупного землетрясения. Газета "Асахи симбун" со ссылкой на метеорологическое агентство сообщает, что жителей Осаки и соседних префектур предупредили, что в ближайшую неделю они могут ощутить повторные толчки.

Землетрясение магнитудой 6,1 в японской префектуре Осака произошло около 8:00 по местному времени.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
Соорганизаторов фестиваля Рorto Franko вызвали на допрос из-за выступления группы "Хаммерман уничтожает вирусы"Соорганизаторов фестиваля Рorto Franko вызвали на допрос из-за выступления группы "Хаммерман уничтожает вирусы"
На Пироговского в Киеве девушка в драке ранила ножом двоих людейНа Пироговского в Киеве девушка в драке ранила ножом двоих людей
В Киеве завершились съемки американского сериала "Чернобыль"В Киеве завершились съемки американского сериала "Чернобыль"
На Жмеринском элеваторе загорелся склад кукурузы, к тушению огня привлекли пожарный поездНа Жмеринском элеваторе загорелся склад кукурузы, к тушению огня привлекли пожарный поезд
В Кривом Роге родители снимали порно с 4-летней дочерьюВ Кривом Роге родители снимали порно с 4-летней дочерью
Блок рекламы


Похожие новости
При землетрясении в Японии погибли три человекаПри землетрясении в Японии погибли три человека
20 человек ранены в результате стрельбы на фестивале в Нью-Джерси20 человек ранены в результате стрельбы на фестивале в Нью-Джерси
"Марш равенства" в Киеве: тяжело травмированы пять человек"Марш равенства" в Киеве: тяжело травмированы пять человек
71-летний пенсионер с сыном убили трех человек в ходе семейного конфликта в Сумской области71-летний пенсионер с сыном убили трех человек в ходе семейного конфликта в Сумской области
Число пострадавших от взрыва в ночном клубе в Сумах возросло до 9Число пострадавших от взрыва в ночном клубе в Сумах возросло до 9
Жизни трех украинцев, пострадавших в авиакатастрофе в Польше, ничего не угрожаетЖизни трех украинцев, пострадавших в авиакатастрофе в Польше, ничего не угрожает
Восемь человек пострадали от взрыва гранаты в ночном клубе в Сумах (обновлено)Восемь человек пострадали от взрыва гранаты в ночном клубе в Сумах (обновлено)
Семь человек пострадали от взрыва гранаты в ночном клубе в СумахСемь человек пострадали от взрыва гранаты в ночном клубе в Сумах
В Киеве из-за сообщения о минировании рынка возле метро "Дарница" эвакуировали около 1 тыс. человекВ Киеве из-за сообщения о минировании рынка возле метро "Дарница" эвакуировали около 1 тыс. человек
Спасатели эвакуировали 200 человек с подтопленных баз отдыха в Кирилловке Запорожской областиСпасатели эвакуировали 200 человек с подтопленных баз отдыха в Кирилловке Запорожской области
Последние новости
Подгружаем последние новости