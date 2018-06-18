Дэвид Линч выпустил автобиографию

В книге "Room to Dream" режиссер наконец-то рассказывает о своих фильмах.

Американский режиссер Дэвид Линч ("Синий бархат", "Твин Пикс") выпустил новую книгу – автобиографию под названием "Room to Dream".

New York Times выложила три фрагмента из книги – об эпизоде на съемках "Синего бархата", о съемках клипа для Майкла Джексона и о существе из 8-й серии третьего сезона "Твин Пикса".

В книге Линч, обычно отказывающийся рассказывать подробности о своих фильмах, делится историями со съемок. У автобиографии есть соавторка – Кристин Маккенна, которая вплела в книгу интервью с режиссером и результаты своих исследований.

Фото: Consequence of Sound

Напомним, в прошлом году Дэвид Линч и Марк Фрост выпустили третий сезон "Твин Пикса" – культового сериала, первые сезоны которого вышли в 90-х годах. Марк Фрост написал две книги о мире "Твин Пикса" – одна вышла до премьеры третьего сезона ("Тайная история Твин Пикс"), а вторая – после ("Твин Пикс: Последнее досье").

У самого Линча тоже есть книга – но не о его фильмах, а о трансцендентальной медитации ("Поймать большую рыбу").

Недавно режиссер приезжал в Украину, где открылся филиал его фонда, помогающего людям в "группе риска".


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