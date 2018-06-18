Стало известно имя самой сексуальной женщины планеты 2018
Самой сексуальной женщиной планеты в 2018 году стала американская модель Кейт Аптон.
Рейтинг составил мужской журнал Maxim, пишет
Издание выбрало 100 мировых красавиц. Первое место досталось Кейт.
Девушка украсила обложку нового летнего номера Maxim. Кто еще вошел в сотню, станет известно позже, когда журнал поступит в продажу. Это произойдет 19 июня.
Кейт родилась 10 июня 1992 года. С детства занималась конным спортом. В 2011 году журнал Esquire присвоил Кейт имя девушки лета 2011 года — The Woman of the Summer. В том же году она впервые появилась в журнале Sports Illustrated Swimsuit Issue в рубрике «Новичок года», а в 2012 году было объявлено, что ее фотография украсит обложку одного из выпусков этого журнала.
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