При землетрясении в Японии погибли три человека

Сила толчков достигала 6,1 балла по шкале Рихтера.

При землетрясении в Японии погибли три человека
Фото: inform.kz

Три человека погибли в результате сильного землетрясения в префектуре Осака на острове Хонсю в Японии, сообщает Bloomberg.

Землетрясение произошло в 7:58 утра в понедельник по местному времени (1:58 по киевскому). Изначально сообщалось о магнитуде 5,7 балла, позже ее переоценили как 6,1 балла.

В результате землетрясения пострадали более 100 человек, трое людей погибли под завалами.

Так как эпицентр землетрясения находился под островом, опасности цунами нет. По сообщениям властей, АЭС в зоне землетрясения не пострадали. Вместе с тем, СМИ информируют о том, что из предосторожности приостановлено движение пассажирских поездов в Осаке, около 170 тыс. домов в Осаке и соседней префектуре Хего остались без электроэнергии.

Сегодняшнее землетрясение является сильнейшим в Осаке с 1923 года.

Напомним, в результате сильного землетрясения в марте 2011 года в Японии погибли более 1200 человек, из пострадавших зон эвакуировали полмиллиона человек.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Соорганизаторов фестиваля Рorto Franko вызвали на допрос из-за выступления группы "Хаммерман уничтожает вирусы"Соорганизаторов фестиваля Рorto Franko вызвали на допрос из-за выступления группы "Хаммерман уничтожает вирусы"
На Пироговского в Киеве девушка в драке ранила ножом двоих людейНа Пироговского в Киеве девушка в драке ранила ножом двоих людей
В Киеве завершились съемки американского сериала "Чернобыль"В Киеве завершились съемки американского сериала "Чернобыль"
На Жмеринском элеваторе загорелся склад кукурузы, к тушению огня привлекли пожарный поездНа Жмеринском элеваторе загорелся склад кукурузы, к тушению огня привлекли пожарный поезд
71-летний пенсионер с сыном убили трех человек в ходе семейного конфликта в Сумской области71-летний пенсионер с сыном убили трех человек в ходе семейного конфликта в Сумской области
Блок рекламы


Похожие новости
Четыре туриста погибли в Грузии во время сплава по рекеЧетыре туриста погибли в Грузии во время сплава по реке
6 человек погибли от отравления суррогатным алкоголем в Борисполе6 человек погибли от отравления суррогатным алкоголем в Борисполе
При взрыве в Баку погибли две женщиныПри взрыве в Баку погибли две женщины
При взрыве на химзаводе в Техасе пострадали 22 человекаПри взрыве на химзаводе в Техасе пострадали 22 человека
При стрельбе в техасской школе погибли 10 человек (обновлено)При стрельбе в техасской школе погибли 10 человек (обновлено)
При стрельбе в техасской школе погибли восемь учениковПри стрельбе в техасской школе погибли восемь учеников
Последний человек, родившийся в XIX веке, умер в ЯпонииПоследний человек, родившийся в XIX веке, умер в Японии
Во Львовской области обвалился мост через Западный Буг, пострадали 4 человекаВо Львовской области обвалился мост через Западный Буг, пострадали 4 человека
В Грузии шесть человек погибли при обрушении шахтыВ Грузии шесть человек погибли при обрушении шахты
В Японии нашли украинский немой фильм "Человек и обезьяна" 1930 годаВ Японии нашли украинский немой фильм "Человек и обезьяна" 1930 года
Последние новости
Подгружаем последние новости