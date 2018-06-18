При землетрясении в Японии погибли три человека

Сила толчков достигала 6,1 балла по шкале Рихтера.

Три человека погибли в результате сильного землетрясения в префектуре Осака на острове Хонсю в Японии, сообщает Bloomberg.

Землетрясение произошло в 7:58 утра в понедельник по местному времени (1:58 по киевскому). Изначально сообщалось о магнитуде 5,7 балла, позже ее переоценили как 6,1 балла.

В результате землетрясения пострадали более 100 человек, трое людей погибли под завалами.

Так как эпицентр землетрясения находился под островом, опасности цунами нет. По сообщениям властей, АЭС в зоне землетрясения не пострадали. Вместе с тем, СМИ информируют о том, что из предосторожности приостановлено движение пассажирских поездов в Осаке, около 170 тыс. домов в Осаке и соседней префектуре Хего остались без электроэнергии.

Сегодняшнее землетрясение является сильнейшим в Осаке с 1923 года.

Напомним, в результате сильного землетрясения в марте 2011 года в Японии погибли более 1200 человек, из пострадавших зон эвакуировали полмиллиона человек.