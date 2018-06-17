Полиция отпустила всех задержанных во время "Марша равенства" в Киеве
Перед проведением марша полиция задержала около 60 человек.
После установления личных данных и получения объяснений полиция отпустила всех задержанных противников "Марша равенства", который прошел в Киеве.
Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции."Всех лиц, которых доставили в управление полиции, после установления личных данных и предоставления объяснений отпустили", - говорится в сообщении.
В то же время, в рамках двух уголовных производств следователи будут изучать записи с камер наблюдения и видео, размещенное в сети Интернет, чтобы установить активных участников столкновений и предоставить их действиям правовую оценку.
Напомним, по подсчетам полиции, в мероприятии приняли участие около трех тысяч человек, а порядок обеспечивало 3,5 тысячи правоохранителей.
Перед проведением марша полиция задержала около 60 человек, которые пытались помешать проведению мероприятия.
В столкновениях с противниками парада пострадали пятеро полицейских - у них ожоги глаз от слезоточивого газа, шесть человек из числа гражданских (пострадали еще до начала марша в результате столкновений с полицией), им также оказана медицинская помощь, отметил начальник полиции Киева.
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17.06.2018 17:38