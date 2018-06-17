Полиция отпустила всех задержанных во время "Марша равенства" в Киеве

Перед проведением марша полиция задержала около 60 человек.

После установления личных данных и получения объяснений полиция отпустила всех задержанных противников "Марша равенства", который прошел в Киеве .

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции."Всех лиц, которых доставили в управление полиции, после установления личных данных и предоставления объяснений отпустили", - говорится в сообщении.

В то же время, в рамках двух уголовных производств следователи будут изучать записи с камер наблюдения и видео, размещенное в сети Интернет, чтобы установить активных участников столкновений и предоставить их действиям правовую оценку.

Напомним, по подсчетам полиции, в мероприятии приняли участие около трех тысяч человек, а порядок обеспечивало 3,5 тысячи правоохранителей.

Перед проведением марша полиция задержала около 60 человек, которые пытались помешать проведению мероприятия.