Полиция отпустила всех задержанных во время "Марша равенства" в Киеве

Перед проведением марша полиция задержала около 60 человек.

Полиция отпустила всех задержанных во время "Марша равенства" в Киеве
Фото: Олександр Рудоманов

После установления личных данных и получения объяснений полиция отпустила всех задержанных противников "Марша равенства", который прошел в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции."Всех лиц, которых доставили в управление полиции, после установления личных данных и предоставления объяснений отпустили", - говорится в сообщении.

В то же время, в рамках двух уголовных производств следователи будут изучать записи с камер наблюдения и видео, размещенное в сети Интернет, чтобы установить активных участников столкновений и предоставить их действиям правовую оценку.

Напомним, по подсчетам полиции, в мероприятии приняли участие около трех тысяч человек, а порядок обеспечивало 3,5 тысячи правоохранителей.

Перед проведением марша полиция задержала около 60 человек, которые пытались помешать проведению мероприятия.

В столкновениях с противниками парада пострадали пятеро полицейских - у них ожоги глаз от слезоточивого газа, шесть человек из числа гражданских (пострадали еще до начала марша в результате столкновений с полицией), им также оказана медицинская помощь, отметил начальник полиции Киева.


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