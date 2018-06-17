Полиция задержала водителя, который выгрузил 12 тонн мусора со Львова в Черниговской области

Злоумышленника поймали "по горячим следам".

Полиция задержала водителя, который выгрузил 12 тонн мусора со Львова в Черниговской области

Полиция задержала мужчину, который выгрузил 12 тонн львовского мусора посреди села Степь в Черниговской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Вечером 15 июня в полицию поступила информация от неравнодушных граждан о том, что в селе Степь Борзнянского района грузовик высыпал значительное количество мусора", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пойманный "на горячем" водитель грузовика не отрицал своей вины и дал правдивые показания.

По его словам, во Львове он загрузил мусора и автомобилем "Вольво" с полуприцепом перевез в село Степь, где и выбросил. Общий вес мусора составил около 12 тонн.

По данным полиции, открыто уголовное производство по части 1 статьи 239 Уголовного кодекса Украины (загрязнение или порча земель веществами, отходами или другими материалами, вредными для жизни, здоровья людей или окружающей среды, вследствие нарушения специальных правил, если это создало опасность для жизни, здоровья людей или окружающей среды).

Напомним, Львов объявил тендер на строительство мусороперерабатывающего завода. Проблемы с вывозом мусора у Львова продолжаются с середины 2016 года в связи с закрытием городской свалки. Летом 2017 года горсовет вынужден был передать эти обязанности с доплатой Львовской ОГА.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
Соорганизаторов фестиваля Рorto Franko вызвали на допрос из-за выступления группы "Хаммерман уничтожает вирусы"Соорганизаторов фестиваля Рorto Franko вызвали на допрос из-за выступления группы "Хаммерман уничтожает вирусы"
В Киеве завершились съемки американского сериала "Чернобыль"В Киеве завершились съемки американского сериала "Чернобыль"
На Пироговского в Киеве девушка в драке ранила ножом двоих людейНа Пироговского в Киеве девушка в драке ранила ножом двоих людей
71-летний пенсионер с сыном убили трех человек в ходе семейного конфликта в Сумской области71-летний пенсионер с сыном убили трех человек в ходе семейного конфликта в Сумской области
В Кривом Роге родители снимали порно с 4-летней дочерьюВ Кривом Роге родители снимали порно с 4-летней дочерью
Блок рекламы


Похожие новости
Полиция отпустила всех задержанных во время "Марша равенства" в КиевеПолиция отпустила всех задержанных во время "Марша равенства" в Киеве
Полиция квалифицировала взрыв авто в Черкассах как умышленное убийствоПолиция квалифицировала взрыв авто в Черкассах как умышленное убийство
Полиция разыскивает мужчину, который до смерти избил бездомного в центре ОдессыПолиция разыскивает мужчину, который до смерти избил бездомного в центре Одессы
В Ровенской области копатели янтаря избили восьмерых полицейскихВ Ровенской области копатели янтаря избили восьмерых полицейских
На консервном заводе в Одесской области людей держали в рабствеНа консервном заводе в Одесской области людей держали в рабстве
В Луганской области из-за отравления грибами умер 8-летний ребенокВ Луганской области из-за отравления грибами умер 8-летний ребенок
Полиция нашла парня, распылившего газ в николаевской школеПолиция нашла парня, распылившего газ в николаевской школе
В Черкасской области мать продала новорожденного ребенка за 140 тыс. гривен
В Ивано-Франковской области сгорел один из крупнейших деревянных храмов УкраиныВ Ивано-Франковской области сгорел один из крупнейших деревянных храмов Украины
Во Львовской области поймали "телефонного минера"Во Львовской области поймали "телефонного минера"
Последние новости
Подгружаем последние новости