Полиция задержала водителя, который выгрузил 12 тонн мусора со Львова в Черниговской области

Злоумышленника поймали "по горячим следам".

Полиция задержала мужчину, который выгрузил 12 тонн львовского мусора посреди села Степь в Черниговской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Вечером 15 июня в полицию поступила информация от неравнодушных граждан о том, что в селе Степь Борзнянского района грузовик высыпал значительное количество мусора", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пойманный "на горячем" водитель грузовика не отрицал своей вины и дал правдивые показания.

По его словам, во Львове он загрузил мусора и автомобилем "Вольво" с полуприцепом перевез в село Степь, где и выбросил. Общий вес мусора составил около 12 тонн.

По данным полиции, открыто уголовное производство по части 1 статьи 239 Уголовного кодекса Украины (загрязнение или порча земель веществами, отходами или другими материалами, вредными для жизни, здоровья людей или окружающей среды, вследствие нарушения специальных правил, если это создало опасность для жизни, здоровья людей или окружающей среды).

Напомним, Львов объявил тендер на строительство мусороперерабатывающего завода. Проблемы с вывозом мусора у Львова продолжаются с середины 2016 года в связи с закрытием городской свалки. Летом 2017 года горсовет вынужден был передать эти обязанности с доплатой Львовской ОГА.