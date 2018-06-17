В Луцке мужчина выпрыгнул с 6-го этажа после ссоры с соседкой

31-летний житель общежития в тяжелом состоянии госпитализирован.

31-летний мужчина выпрыгнул с шестого этажа окна общежития в Луцке. Издание Волынь24 сообщает, что инцидент произошел в воскресенье, 17 июня, днем.

Фото: volyn24.com

На место происшествия прибыла карета "скорой" и увезла пострадавшего в Луцкую городскую клиническую больницу. По словам медиков, состояние пострадавшего тяжелое, он в реанимации.

По данным полиции, мужчина выпрыгнул из окна, потому что поссорился с соседкой. Был ли он в тот момент в нетрезвом состоянии - не известно.

Фото: volyn24.com

Позже выяснилось, что перед тем, как выпрыгнуть из окна, мужчина написал предсмертную записку со словами "Придет осень - наступит счастье" и нарисованным крестом.

Его соседка рассказала изданию, что мужчина часто выпивал и ссорился с мамой. В воскресенье женщина услышала грохот. Мужчина сначала разбил ведро на общей кухне, после чего начал стучать в дверь. Соседка испугалась и не открыла. Тогда мужчина выпрыгнул из окна.

Ранее из окна 8-го этажа этого же дома выпала женщина.