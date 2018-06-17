?Полиция квалифицировала взрыв авто в Черкассах как умышленное убийство

Личность погибшего правоохранители не разглашают.

По факту взрыва автомобиля в Черкассах, в результате которого погиб водитель, открыто уголовное производство. Об этом сообщили в полиции Черкасской области.

"По факту происшествия открыто уголовное производство по ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", - сказали в полиции.

Напомним, в субботу 16 июня около 7 утра в Черкассах взорвался автомобиль Mersedes. Его водитель впоследствии скончался в больнице.