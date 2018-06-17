Полиция квалифицировала взрыв авто в Черкассах как умышленное убийство
Личность погибшего правоохранители не разглашают.
По факту взрыва автомобиля в Черкассах, в результате которого погиб водитель, открыто уголовное производство. Об этом сообщили в полиции Черкасской области.
"По факту происшествия открыто уголовное производство по ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", - сказали в полиции.
Напомним, в субботу 16 июня около 7 утра в Черкассах взорвался автомобиль Mersedes. Его водитель впоследствии скончался в больнице.
Местные СМИ сообщили, что погибшим был местный бизнесмен - 69-летний Анатолий Скоромный - директор ТЦ Транзит и глава Правление регионального отделения Украинского союза промышленников и предпринимателей в Черкасской области. Однако в полиции эту информацию не прокомментировали, сославшись на то, что это личные данные.
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17.06.2018 10:10