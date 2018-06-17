Зеленский показал, чем занимается в свободное время

Некоторое время назад Владимир Зеленский решил всерьез заняться своим здоровьем и первое, что он сделал — отправился в спортзал. Ему удалось достичь уже определенных результатов и каждый день он совершенствуется.

Об этом пишет wwwomen.

В Инстаграме шоумен показал свежие фотографии, на которых он запечатлен с Микой Фаталовым и своим тренером. Подписал серию снимков Владимир так: «Эволюция спортсменов))».

Поклонники не перестают восхищаться стремлением и упорством Владимира Зеленского, а потому лента комментариев под свежими фотками заполнена исключительно комплиментами.