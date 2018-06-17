Зеленский показал, чем занимается в свободное время
Некоторое время назад Владимир Зеленский решил всерьез заняться своим здоровьем и первое, что он сделал — отправился в спортзал. Ему удалось достичь уже определенных результатов и каждый день он совершенствуется.
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В Инстаграме шоумен показал свежие фотографии, на которых он запечатлен с Микой Фаталовым и своим тренером. Подписал серию снимков Владимир так: «Эволюция спортсменов))».
Поклонники не перестают восхищаться стремлением и упорством Владимира Зеленского, а потому лента комментариев под свежими фотками заполнена исключительно комплиментами.
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17.06.2018 09:49