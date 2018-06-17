"Марш равенства" в Киеве: тяжело травмированы пять человек

Марш_равенства

Сегодня, 17 июня, в Киеве проходит мирная акция под названием "Марш равенства" в поддержку ЛГБТ. В результате стычки правоохранителей и противников данного мероприятия три человека получили травмы головы, еще у одного переломано колено. Об этом сообщил украинский журналист Дмитрий Корчинский на своей странице в соцсети Facebook, передает Час Пик.

"Во время разгона мирного протеста патриотов против ЛГБТ, тяжело травмированы три человека, пробитые головы. Повезли в больницу.

Плюс еще один с переломом колена.

Плюс сильно избита девушка. Она еще в райуправлении. Повезут в больницу.

С Шевченковского районного управления всех отпускают", - написал журналист.


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