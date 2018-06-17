Из-за непогоды 55 населенных пунктов в 5 областях остались без света

Больше всего пострадала Одесская область.

В ночь на воскресенье, 17 июня, из-за осложнения погодных условий (гроза, порывы ветра) были обесточены 55 населенных пунктов в пяти областях. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"Обесточены 55 населенных пунктов в 5 областях, а именно: Одесская - 30 населенных пунктов, Кировоградская - 11 Николаевская - 8, Черкасская - 4 и Сумская - 2 населенных пункта", - говорится в сообщении

Спасатели отмечают, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, вчера из-за непогоды без света оказались 129 населенных пунктов. Большинство из них - в Полтавской области.