Из-за непогоды 55 населенных пунктов в 5 областях остались без света

Больше всего пострадала Одесская область.

Из-за непогоды 55 населенных пунктов в 5 областях остались без света
Фото: ubr.ua

В ночь на воскресенье, 17 июня, из-за осложнения погодных условий (гроза, порывы ветра) были обесточены 55 населенных пунктов в пяти областях. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"Обесточены 55 населенных пунктов в 5 областях, а именно: Одесская - 30 населенных пунктов, Кировоградская - 11 Николаевская - 8, Черкасская - 4 и Сумская - 2 населенных пункта", - говорится в сообщении

Спасатели отмечают, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, вчера из-за непогоды без света оказались 129 населенных пунктов. Большинство из них - в Полтавской области.

Ранее из-за ливня в Киеве улицы превратились в реки. Сильный дождь продлился чуть больше часа. Отколовшаяся из-за грозы ветка убила женщину. Погибшей оказалась 34-летняя жительница Сумской области.


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