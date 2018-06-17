В центре Киева проходит "Марш равенства"

У участников есть несколько подвижных платформ, на одной из них расположилось около 10 травести-див.

Обновление. В 10. 00 участники "Марша равенства" выдвинулись колонной в сторону улицы Владимирской.

Несколько сотен участников "Марша равенства" собрались в центре Киева, возле дома учителя, в районе улицы Богдана Хмельницкого. Как сообщает корреспондент LB.ua, они формируются в колонну, по периметру которой держат красно-белую ленту.

У участников есть несколько подвижных платформ. На одной из них расположилось около 10 травести-див.

Фото: Александр Рудоманов

Среди участников замечен народный депутат от БПП Сергей Лещенко.

Фото: Александр Рудоманов

Порядок охраняют около 5 тысяч правоохранителей.

Напомним, утром 17 июня возле памятника Грушевскому произошло столкновение между правоохранителями и противниками "Марша равенства". В результате столкновений задержаны 56 человек


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