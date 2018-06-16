Канадец отсудил у бывшей девушки $350 тысяч за сломанную карьеру

У Эрика Абрамовица "была украдена мечта".

Молодой кларнетист из Канады Эрик Абрамовиц отсудил 350 тысяч канадских долларов у своей бывшей подруги, которая сознательно испортила перспективы его музыкальной карьеры, выдав себя за него.

Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

В 2014 году Дженнифер Ли втайне от Эрика послала от его имени несколько электронных писем, в которых отказывалась от присужденной ему престижной стипендии. Таким образом девушка она хотела предотвратить их разлуку. Эрик позднее узнал о ее действиях и подал на Дженнифер в суд.

Стипендия, которую Эрику предложили в консерватории Колбурн в Лос-Анжелесе, составляла около 50 тысяч долларов в год.Судья постановил, что ее действия представляют собой "возмутительное вмешательство в профессиональную деятельность" Абрамовица.

Судья в Онтарио постановил, что Дженнифер Ли обязана возместить ущерб, нанесенный Эрику Абрамовицу, в размере 300 тысяч долларов и дополнительно выплатить еще 50 тысяч - "в знак отвращения, которое суд испытал по поводу ее действий" и за моральный ущерб, причиненный Эрику Абрамовицу, "у которого была украдена мечта человеком, которому он полностью доверял".

Дженнифер Ли не присутствовала на суде и не представила никакой защиты. Она также не отозвалась на просьбы журналистов прокомментировать приговор.

Недавно Эрик Абрамовиц принял приглашение вступить в состав Торонтского симфонического оркестра.