Канадец отсудил у бывшей девушки $350 тысяч за сломанную карьеру

У Эрика Абрамовица "была украдена мечта".

Канадец отсудил у бывшей девушки $350 тысяч за сломанную карьеру
Фото: Depositphotos/JanPietruszka

Молодой кларнетист из Канады Эрик Абрамовиц отсудил 350 тысяч канадских долларов у своей бывшей подруги, которая сознательно испортила перспективы его музыкальной карьеры, выдав себя за него.

Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

В 2014 году Дженнифер Ли втайне от Эрика послала от его имени несколько электронных писем, в которых отказывалась от присужденной ему престижной стипендии. Таким образом девушка она хотела предотвратить их разлуку. Эрик позднее узнал о ее действиях и подал на Дженнифер в суд.

Стипендия, которую Эрику предложили в консерватории Колбурн в Лос-Анжелесе, составляла около 50 тысяч долларов в год.Судья постановил, что ее действия представляют собой "возмутительное вмешательство в профессиональную деятельность" Абрамовица.

Судья в Онтарио постановил, что Дженнифер Ли обязана возместить ущерб, нанесенный Эрику Абрамовицу, в размере 300 тысяч долларов и дополнительно выплатить еще 50 тысяч - "в знак отвращения, которое суд испытал по поводу ее действий" и за моральный ущерб, причиненный Эрику Абрамовицу, "у которого была украдена мечта человеком, которому он полностью доверял".

Дженнифер Ли не присутствовала на суде и не представила никакой защиты. Она также не отозвалась на просьбы журналистов прокомментировать приговор.

Недавно Эрик Абрамовиц принял приглашение вступить в состав Торонтского симфонического оркестра.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Во Львове ночью горел велотрек СКАВо Львове ночью горел велотрек СКА
Соорганизаторов фестиваля Рorto Franko вызвали на допрос из-за выступления группы "Хаммерман уничтожает вирусы"Соорганизаторов фестиваля Рorto Franko вызвали на допрос из-за выступления группы "Хаммерман уничтожает вирусы"
В Киеве завершились съемки американского сериала "Чернобыль"В Киеве завершились съемки американского сериала "Чернобыль"
На Пироговского в Киеве девушка в драке ранила ножом двоих людейНа Пироговского в Киеве девушка в драке ранила ножом двоих людей
71-летний пенсионер с сыном убили трех человек в ходе семейного конфликта в Сумской области71-летний пенсионер с сыном убили трех человек в ходе семейного конфликта в Сумской области
Блок рекламы


Похожие новости
СБУ задержала под Киевом вымогатателей $20 тысяч у бизнесменаСБУ задержала под Киевом вымогатателей $20 тысяч у бизнесмена
В Киеве похитили бизнесмена из Ивано-Франковска ради выкупа в $50 тысяч
Во Львове адвокат задержан на $5 тысяч взятки прокуроруВо Львове адвокат задержан на $5 тысяч взятки прокурору
Почти 9 тысяч украинцев объявлены в розыск за неуплату алиментовПочти 9 тысяч украинцев объявлены в розыск за неуплату алиментов
В Киеве поймали брачного афериста, выдурившего у родственников жены $60 тысячВ Киеве поймали брачного афериста, выдурившего у родственников жены $60 тысяч
Пострадавшая в ДТП с 6 погибшими в Харькове получила 100 тысяч гривен и не имеет претензий к ЗайцевойПострадавшая в ДТП с 6 погибшими в Харькове получила 100 тысяч гривен и не имеет претензий к Зайцевой
Прокуратура Киевской области передала в суд дело о разбое на $430 тысячПрокуратура Киевской области передала в суд дело о разбое на $430 тысяч
Двое братьев-подростков в Хырове обокрали магазин часов на 500 тысяч грнДвое братьев-подростков в Хырове обокрали магазин часов на 500 тысяч грн
В Подмосковье тысячи человек вышли на улицы с требованием закрыть мусорный полигонВ Подмосковье тысячи человек вышли на улицы с требованием закрыть мусорный полигон
Из-за неуплаты алиментов выезд за границу запрещен 100 тысячам должников, - МинюстИз-за неуплаты алиментов выезд за границу запрещен 100 тысячам должников, - Минюст
Последние новости
Подгружаем последние новости