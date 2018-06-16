Суд в Полтаве арестовал супругов, которые снимали порно с 4-летней дочерью

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Судья Октябрьского районного суда Полтавы арестовал на 2 месяца супругов, которые использовали малолетнюю дочь для съемки порнографии.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

«Суд вынес решение об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога», — отметили в полиции.

Сообщается, что действия задержанных квалифицированы по ч. 5 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) УК Украины.

Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, 13 июня правоохранители задержали семейную пару.


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